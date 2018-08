Evestused avasid Võrus näituse

Võru linnagaleriis eile avatud kaksiknäitusel “Eluajal vabaks” käsitlevad isa ja tütar, kunstnikud Erki ja Maria Evestus mõlema jaoks elus üht olulisemat teemat, milleks on inimese vabadus.



Linnagalerii teatel võib isa ja tütre looming tunduda pealtnäha üsna erinev, kuid leidub ka ühisjooni. Näiteks soe ja kirev värvikasutus, ühtlasi on mõlema temaatika juured pärit muistsetest aegadest. Isegi ka pisut tumedamate ja kriitiliste teoste puhul on siiski valdav sügavam sisemine elujaatus ja optimism nii sisus kui ka omalaadsele naivismile kalduvas vormis.

Erki Evestus on sündinud 1960. aastal Tartus ja kasvanud üles Võrus. 1984. aastast elab Saaremaal. Maria Evestus (s 1986) on sündinud-kasvanud Kuressaares ja elab Tartus.