Kudjape viimane lehm on müügis

Kui Kuressaare külje all asuvas Kudjape külas peeti mõni aasta tagasi veel ligi kahtekümmet lehma, siis nüüd on Kudjape elanikud Heimar Tohter ja Helga Pors otsustanud oma viimase looma 350 euro eest müüki panna või siis tapamajja saata.



“Loomulikult on kahju, aga mis sa hädaga ära teed,” kurtis Heimar Tohter. “Eks meil ole kaks varianti, kas maha müüa või siis lihakombinaati saata. Kahju muidugi, sest mismoodi sa oma loomast ikka loobud. Septembrikuuni kannatame, seniks on tal süüa, ööseks ja hommikuks annan kartulikoori ja vahel ka muud värskemat.”

Tohter ütles, et jõudis sellise otsuseni, kuna piima pole kusagile panna ja ka sööda varumine on muutunud aasta-aastalt raskemaks.

“Kahju saime lehmapidamisega,” tõdes ta. “Praegu saame hommikul ja õhtul ämbritäie piima, ise joome päevas üle kolme liitri ära ning eks linnud ja muud loomad saavad ka oma osa, kuid tuleb ka maha valada. Oleme siin naabritele kaubelnud ja pakkunud, aga keegi ei taha enam maapiima juua. Kuus teenisime heal juhul 50 eurot, sest selle piima kombinaati viimine läks kalliks.”

Lehmale varus Heimar Tohter sööda peamiselt käsitsi ja vajamineva koguse niitis vikatiga. Heina lasi ta väikesteks pallideks pressida siiski raha eest. Sel aastal pole ta sööta enam varunud. “Katsu sa niimoodi üksi vanas eas veel heina teha,” kurtis ta.

Kaheksa-aastane Keti on peremehe lemmik ja peremees omakorda Keti lemmik.

“Kui ta mind näeb, tuleb kohe järgi,” rääkis Heimar Tohter. “Aga sellele inimesele, kes looma ei armasta, ma teda ei anna. Tunnen selle kohe kaugelt ära. Aga kahjuks pole meil Ketiga enam midagi peale hakata ja vanaviisi enam ei jõua.”

Põllumajandusloomade registri andmetel oli Saaremaal 30. juuli seisuga 46 loomapidajat, kes peavad 1–2 piimalehma.