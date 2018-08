LUGEJA KÜSIB: Aasta alguses panin puhkusegraafikusse…

Aasta alguses panin puhkusegraafikusse kirja, et soovin puhata augusti lõpus. Tööandja andis aga just teada, et kuna mitmel töötajal on puhkus samal ajal, peaksin oma puhkuse liigutama septembrisse. Kas tööandja võib seda teha?



Vastab Kaire Saarep, tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja:

Tööandja võib töötaja planeeritud puhkuse katkestada või edasi lükata üksnes hädavajaduse tõttu. Hädavajadus on olukord, kus tööandja varale on kahju tekkimise oht. Puhkuste ajakava koostatakse aasta alguses selleks, et tööd planeerida. Kui puhkuste graafiku koostamise ajal selgub, et mitmed puhkused kattuvad, siis tuleb puhkused planeerida teisiti.

Olukorras, kus tegemist ei ole hädavajadusega, kuid tööandja soovib puhkuste ajakava muuta, tuleb selleks saavutada töötajaga kokkulepe. Kui töötaja tööandja ettepanekuga puhkuse aja muutmise osas nõus ei ole, siis tööandja ühepoolselt puhkust muuta ei saa.