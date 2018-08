Lugusid ettevõtlussaarelt: Suvi Kanaari saarel

Juuli esimesel laupäeval, veidi enne keskpäeva, istusime naisega Kuressaare kesklinna püstitatud puhketelgi ees ja hingasime kergendatult: “Kõik on valmis džinnifestivaliks. Mitme kuu töö, valmis.”



Vaja oli veel ainult telgi uksed avada, kuni õhtuni külastajatega suhelda ja kõik pisikesed jooksvad probleemid lahendada. Mõned nädalad hiljem sellele tagasi vaadates võib tõdeda, et saime hakkama korraliku väikse festivali korraldamisega.

See, mis ainsana muret valmistas, oli külastajate hulk. Need, kes teadsid, mida otsida, saabusid kohale, aga juhukülastajaid nappis. Tundus, nagu ei oleks Kuressaare kesklinnas olnud juuli alguses praktiliselt üldse inimesi – kes seal ehitustööde vahel ikka mõnd üleliigset minutit veeta tahaks?

Alles juuli keskel hakkas kohalike äride omanike näole naeratus tekkima ja nende suust kostma peaaegu et kooris üks sõnum: “Inimesed on saarel!” Samal ajal, kui varjus tõusis kraadiklaasinäit juba üle 30 kraadi, jõudsid kohale suvitajad. Kunagi aastate eest kirjutasin kliimamuutustest pikema artikli Eesti Ekspressi pealkirja all “Kui Saaremaast saab Kanaari saar” – üha selgemalt paistab, et see aeg ei ole enam kaugel.

Ja seda suve tipphetke, mis saarel tähendab ju ainult töiseid päevi, on nüüdseks jätkunud mitu nädalat. Suvi kui selline jääb märkamata.

Kaudselt jääb suvi kogu aeg ette – koduteel pargivad suplejad oma autod sõidurajale, vaikselt veerevatest väliskülaliste autodest ei tea eales, mis suunas nad pööravad – aga kohalikke ettevõtjaid kohates vestleme ikka peamiselt sellest, et päikest ei ole näha saanud ja kas keegi merre ujuma ikka on jõudnud.

Oletades, et kliimamuutuste tõttu ongi suvi selline, siis millal tuleks oma festival korraldada järgmisel aastal? Ja kuidas selle vormi edasi arendada?

Ühe pika päeva asemel peaks ehk järgmise aasta festivalist saama 2-3päevane üritus, kus suur festival oleks ühel päeval ja teistel toimuksid väiksemad üritused, aga kas juuli esimene nädalavahetus on mõistlik aeg selle korraldamiseks?

Kui turistid paistavad olevat saarel pigem juuli teises pooles, kas siis ei tasuks festivali korraldada juuli teises pooles või augusti alguses? Näiteks kohe pärast lossihoovi suuremat muusikaüritust või miks mitte lausa selle ajal?

Otsustama peaks aga juba varsti, sest 2019. aasta suve plaanid tuleks peagi paika panna. Jah, see on juba peaaegu kohal, ainult üks pisike talv on veel ees.