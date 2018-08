MULJE: Kuidas ooperipäevad läksid?

Ivar Vipp, arst

Me tegime valiku juba eelmisel aastal ja oleme valikuga väga rahul. Käisime vaatamas tantsugalat ja ooperigalat. Kõige sügavama mulje jättis see, kuidas hiinlased laulsid eesti keeles. See oli unustamatu vaatepilt. Ja vaadates publikut, tundus, et lisaks meile ka paljudele teistele. Ostsime ära pääsmed ka järgmise aasta etendusteks. “Georg Otsast” ei saanud üle ega ümber, eriti kui eestlastele tuuakse selline etendus koju kätte.

Ooperiskäimise traditsiooni alustas naine ja nüüd naudime mõlemad seda aega. Teatris käime me väga palju, ka mujal Eestis. Aga ooperi jaoks on jäänud ikka just ooperipäevad.

Ain Ungru, ettevõtja

Ega mu ooperihuvi nii suur ole, et seda mujale vaatama minna, aga kui ikka selline üritus nagu ooperipäevad sulle õue peale tuuakse, siis oleks patuasi seda võimalust mitte kasutada. Oleks imelik sel ajal kusagil lihtsalt jalgu vees hoida.

Valiku teeme aasta ette ja toredamatele asjadele võtame kohe piletid ära. Vaatad ooperit ja võtad piletid ka ära, sest aasta läheb ju nii ruttu. Hiinlaste tänavusel tantsuetendusel käisime terve mansahvtiga. Järgmiseks aastaks võtsime teistele etendustele, “Georg Otsale” mitte. Pole väga minu maitse. Samas eelmisel aastal läksin Rannapi “Nurjatut saart” ka teatud eelarvamusega vaatama, aga polnud tegelikult vigagi. Nii et mine tea.

Märt Vooglaid, ettevõtja

Ooperipäevad ei ole lihtsalt kultuuriüritus, vaid teevad Saaremaast ooperisaare, mis annab meile täiesti erilaadse imidži. Ja tuleb suureks kasuks. Erinevad üritused toovad kokku erineva publiku. Mulle meeldib publik, kes tuleb Saaremaale ooperipäevade pärast.

Mina käin kahel etendusel, millest üks on ooperigala, naine tavaliselt kolmel. Tänavu vaatasin ära “Mustlasparuni”. Piletid ostame alati aasta ette. Tuleval aastal on kavas “Georg Otsa etendus ja ooperigala”.

Küsis Mehis Tulk