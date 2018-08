Ooperilaulja: saarlased saavad igal juhul head ooperit!

Saarlasest ooperilaulja Triin Ella sõnul on Saaremaa ooperipäevad arvatavasti teinud nii mõnestki juhuslikust ooperikülastajast selle žanri sõbra.



Saaremaa ooperipäevade viimastel päevadel nõustus rahvusooper Estonia laulja Triin Ella Saarte Häälega ooperist rääkima kui selles maailmas töötav ja elav inimene. Ise on ta aastate jooksul väisanud siinset suurüritust pisteliselt ning ka seekord käis vaatamas vaid “Figaro pulma”.

Alustasime oma vestlust tõdemusest, et paljud nagu ei usukski, et Saaremaal käivad teatrid on tõepoolest head. Arvatakse, et siia tuuakse pigem teise järgu tegijaid. Triin Ella sõnul ei ole kahtlustki, et ooperipäevade esinejate näol on tegemist ikkagi tippudega. Tema sõnutsi on teatrite erinevused suundades ja traditsioonides. “Kes teeb rohkem klassikalisi lavastusi, kes on jällegi novaatorlikum,” selgitas Ella. Ta usub oma sõnul, et riigi- ja rahvusooperid üritavad võtta üht-teist siit ja sealt ning selle järgi oma nägu kujundada. Palju sõltub ka juhtidest ja nende visioonidest. “Saarlased saavad igal juhul head ooperit,” kinnitas Ella.

Allahindlust välietendustel kvaliteedi osas kindlasti ei tehta. Triin Ella sõnul tuleb mõista, et loomulikult pole siinses ooperitelgis samad tingimused kui spetsiaalselt selleks ehitatud ooperimajades. Seda just naturaalse heli osas. Siinsetel etendustel kasutatakse võimendust ning ka näiteks ooperitelgi kangas ei peegelda, vaid hoopiski neelab heli. Kõik see kokku annab jällegi omalaadse väliooperi kogemuse.

Ooperipäevade omamoodi fenomen on kindlasti see, et 2000 inimest mahutavasse saali satub üsna palju n-ö juhuslikku publikut, kes muidu ooperis ei käi. Ooperiteatrites on külastajateks ikkagi pigem teadlikum publik.

“Tegelikult on see ju ülitore,” arvas Ella, viidates, et ega väga paljud saarlased muidu ooperit näekski. Tallinna või Tartu reis on ajamahukas ja kulukas. Siinsete ooperipäevade pilet (eriti kui soodushinnaga osta – R. V.) on kokkuvõttes odavam kui ooperireis pealinna.

“Kui seda festivali siin ei toimuks, siis kindlasti mingi protsent tänastest ooperisõpradest poleks selleks saanud,” on Ella kindel. Kui nad nüüd käivad igal aastal etendust või kahte vaatamas, siis tekib juba ooperi vaatamiseks vajalik vilumus jälgida muusikat ja erinevaid liine ning ooperi vaatamine muutub palju nauditavamaks.

Kokkuvõttes kinnitas Triin Ella veel kord, et Saaremaa ooperipäevad on üks väga äge asi ja selle eest tuleks tegelikult tänada Ludmilla Tooni, kelle hulljulgest ideest kõik alguse sai. Sellise korralduse mastaabi ja haarde jaoks tookord jaksu veel ei olnud, kuid just tema võttis hääle üles. Nüüd on juba Eesti Kontsert valla toetusel selle asja väga suureks ja uhkeks loonud.

Sellise ürituse Saaremaal korraldamine annab Ella sõnul nagu prestiiži juurde, ikkagi meretagune asi.