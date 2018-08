Ooperipäevade aegu lendas saarele 217 inimest

Läinud nädalal lõppenud Saaremaa ooperipäevade ajal tegi pealinna ja Kuressaare lennuliini teenindav Transaviabaltika mitmed lisalennud, mida kasutati usinalt.



Lennuettevõtte esindaja Rene Must tõdes, et suvekuudele iseloomulikult on Kuressaare lendude täitumus püsinud ja püsib kõrge, 80–90 protsenti. “Kui statistikast näidet tuua, siis neil päevil oli Tallinnast Kuressaarde lendajaid 217,” sõnas Must.

Päevased lisalennud toimusid lennufirma kodulehe andmeil kolmapäeval, 25. juulil, reedel, 27. juulil, pühapäeval, 29. juulil ja esmaspäeval, 30. juulil.