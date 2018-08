Põlluvälja tehnoparki kerkib tikkimiskeskus

Varivere Tehnopark OÜ on juba alustanud Põlluvälja tehnoparki tootmishoone ehitamist, kus hakkab tegutsema tööstusliku tikkimisega tegelev ettevõte.



Ettevõtte juhatuse liikme Mario Laulu sõnul saab kerkivast 1200-ruutmeetrisest hoonest tikkimiskeskus ja katsetootmis­üksus. “Siin planeerime programmeerida tikkimiseks vajaminevaid faile, katsetada erinevaid materjale ning ühildada programmeeritavaid faile erinevate tikkimisseadmetega,” selgitas ta.

“Samuti plaanime toota tikandeid erinevatele tekstiilkangaste õmblemisega tegelevatele ettevõtetele ehk siis omalt poolt tikime tikandi peale.”

Varivere Tehnopark, mille juhatuse liige on lisaks Laulule Tullio Liblik, rahastab hoone ehitamist ise. Vaid elektrivõrkudega liitumiseks saadi EAS-ilt toetust, seda 25 326 euro ulatuses. Laul ütles, et ettevõtte rajamise puhul käib jutt aga poolest miljonist eurost.

Mario Laul märkis, et olles seni olnud tikkimisega seotud n-ö põlve otsas tegijana, näeb ta ettevõtmisel korralikku turgu. “Oleme ka ise puudust tundnud professionaalse tikkimisteenuse võimalusest,” tõdes ta. Tema sõnul on ka Kuressaares ettevõtteid, kes sooviksid tikandeid suuremates kogustes. “Me ei räägi siin kümnetest või sadadest, vaid kümnetest tuhandetest,” näitlikustas Laul.

Ühe partnerina tõi ta välja MoonStar OÜ, kes praegu tellib tikkimisteenust pealinnast. Laulu sõnul kasutatakse tikandeid väga palju ka erinevate vormirõivaste puhul, samuti näeb ta võimalust jõuda Eestist väljapoole.

MoonStar OÜ juht Tiia Tamsalu ütles, et neile tõepoolest väga sobiks ja meeldiks, kui tikkimisteenust saaks osta Saaremaalt. Õmblusfirma juht lausus, et neile annaks see võitu peamiselt ajaliselt ning loomulikult on mugavam, kui koostööpartnerid on sisuliselt n-ö kiviviske kaugusel. “Meil on alati tellimustega kiire ja mandrilt tellimine võtab aega,” selgitas ta.

Mario Laul ütles, et avamise järgselt plaanitakse edasi liikuda tasapisi. Tema sõnul on tikkimine väga ajamahukas protsess, eriti just masinate programmeerimine ja seadistamine. Samuti vajab see täpset töökontrolli.

Laulu sõnul saab hoone nurgakivi septembris ja esialgsete plaanide kohaselt peaks maja valmima novembris.