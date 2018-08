Punahirve küttimise mahus kokkulepet ei sündinud

Eile koos olnud Saare maakonna jahindusnõukogu ei jõudnud kokkuleppele maaomanikele palju pahandust tekitanud hirvede küttimismahus.



Saare jahindusnõukogu esimees Olav Etverk ütles, et kui jahimehed olid valmis laskma 1501 punahirve, siis põllumeeste ja metsaomanike esindajad soovisid lähtuvalt keskkonnaagentuuri soovitusest vähemalt 1700 hirve küttimist. Etverki sõnul põhineb jahimeeste pakutud küttimislimiit põllumeeste esindaja kevadel väljaöeldul, et vaja oleks lasta vähemalt 1500 punahirve.

Kokkuleppele ei jõudnud jahindusnõukogu liikmed ka põdra minimaalses küttimislimiidis, kuigi ettepanekute vahe oli vaid kuus looma: põllumehed soovisid minimaalseks küttimismahuks keskkonnaagentuuri soovitatud 360 põtra ja jahimehed 354 põtra.

Olav Etverk ütles, et kuivõrd punahirve jaht algab Eestis 1. septembril, tuleb kokkuleppele jõuda 31. augustiks. Vastasel juhul lükkub hirvejaht Saaremaal edasi ja edasi lükkub ta täpselt nii kaua, kuni jahindusnõukogu liikmed pole leidnud üksmeelt. Põdra jahihooaeg algab 15. septembril ja siin on aega üksmeele saavutamiseks paar nädalat rohkem. Eile jahindusnõukogu uut kokkusaamise aega paika ei pannud.

Metsameeste esindaja jahindusnõukogus Rein Kirst ütles, et maaomanikud ei kavatse 1700 punahirve küttimise nõudest taganeda. “Oleme kõik need aastad jahimeeste kasuks kompromisse teinud ja enam me selleks valmis ei ole,” sõnas Kirst. Tema sõnul hakkavad metsameeste ja põllumeeste esindusorganisatsioonid tegema tööd selle nimel, et jahiseadust muuta. Paika tuleb panna ühe ja teise uluki optimaalne arvukus ja jahimehed, kellele on antud jahifondi majandamise volitus, peavad liikide populatsiooni etteantud piirides hoidma.

Rein Kirstu sõnul on praegused jahindusnõukogud mõttetud, sest jahimehed saavad seal kõik, mis neile vaja. Jahiturism õitseb ja ulukite arvukus ainult tõuseb. “Milleks kaitsta hirve, kes on siin võõrliik, kes teeb siin maaomanikele kahju ja surub välja põtra, kes on kohalik liik,” osutas Rein Kirst.

Metssea minimaalseks küttimismahuks kinnitas jahindusnõukogu 900 looma (mullu 1300) ja metskitsel 2110 looma.