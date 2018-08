Taxify omanikud registreerisid ettevõtted Lätti

Taxify asutajad Martin Villig, Markus Villig ja Oliver Leisalu otsustasid eelmise aasta sügisel oma ettevõtted, mille kaudu nad Taxifyd omavad, Lätti registreerida.



“Ega siin mingit muud põhjust olla saa kui maksud,” ütles advokaadibüroo TRINITI advokaat Siim Maripuu, vahendas Äripäev. Miks vennad Villigid ja Oliver Leisalu otsustasid samal ajal oma ettevõtted Lätti registreerida, võib praegu aga vaid oletada. Äripäeva küsimusele, millest selline otsus, nad nimelt vastata ei soovinud.

Üks võimalus on, et Taxify omanikke meelitas ettevõtteid naabrite juurde registreerima asjaolu, et Lätis oli firmade ümberregistreerimise ajal soodsam dividendide maksustamise süsteem. Nimelt kehtis Lätis jaotatud kasumile varem 15% tulumaksumäär, ent selle aasta märtsis jõustus seadus, mis tõstis määra sama suureks kui Eestis ehk 20%. Martin Villig registreeris oma ettevõtte Zero Technologies, Markus Villig Mordor Managementi ja Oliver Leisalu ettevõtte Grest Technologies Lätti eelmise aasta novembris.

Lisaks kehtib Maripuu sõnul Eestis veel alla 10% suurusele osalusele sisuliselt dividendide topeltmaksustamine. “Eeldan, et see Taxify puhul asjakohane ei ole,” ütles Maripuu siiski.

Küll aga kehtivad tema sõnul Lätis osaluse võõrandamisest teenitud tulule maksuvabastused. See tähendab, et kui valdusühing võõrandab talle kuuluva osaluse mõnes tütarühingus, siis sellelt teenitud tulult maksu maksma ei pea. “Loogika on selles, et sellelt tulult on juba mujal tulumaks iga-aastase kasumi pealt makstud. Eestis on süsteem aga teistsugune.”

Seega on nii dividendide jaotamise maksukohustus kui ka võimalus teenida ettevõtte võõrandamisega täiendavat tulu täiesti mõistlikud põhjused, miks eelistada Eestile Lätit.