Väikelaevade tootja Alunaut kahekordistas müügitulu

Saaremaal tegutseva väikelaevade tootja Alunaut OÜ müügitulu kahekordistus mullu, jõudes 1,3 miljoni euroni.



Ajaleht Äripäev kirjutas, et kui tunamullu oli ettevõtte müügitulu 668 747 eurot, siis 2017. aastal jõudis müügitulu 1,3 miljoni euroni ehk kasvas 95,1% võrra.

Euroopa Liidu riikidesse müüs ettevõte 693 100 euro eest ja kolmandatesse riikidesse 466 500 euro eest. Mullu anti tellijatele üle 21 väikelaeva.

Kaks suurt projekti



Ettevõtte tegevjuht Mark Muru ütles Saarte Häälele, et 2017. aasta suurepärane tulemus õnnestus tänu sellele, et ühte aastasse sattusid kahe suure projekti klientidele üleandmised. Ka väiksemate paatide osas oli müük elavam kui varasemalt. Seda eelkõige just tänu lisandunud edasimüüjatele.

“Meiesugusel väikeettevõttel on tihti nii, et suuremad projektid on töös tegelikult läbi kahe majandusaasta ja tulemus läheb kirja sinna aastasse, kus asi valmis saab,” selgitas ta. “Sellegipoolest saame 2017. aastat igast vaatenurgast vaadatuna lugeda suurepäraseks aastaks.”

Silmipimestavatest kasumitest siiski rääkida ei saa, tunnistas ta. Nõnda ongi edasised eesmärgid kindlasti saavutatud uue taseme säilitamine ja stabiliseerimine. “Ega seegi lihtne ole,” nentis ta.

Tänavune aasta on Alunaudile olnud Muru sõnul “väga turbulentne” ja tuleb ilmselt jälle pigem tavapärane või isegi lahjavõitu. “Tänavused viljad nopime peamiselt järgmisel aastal, kuna suuremate projektide algus on venimas aasta teise poolde ning suvised toimetused on meil pigem põhirõhuga huvipaatide turul.”

Eelmise aasta säravaimad tähed olid neil Šveitsi tarnitud järjekordne politseipaat, aga ka Saksamaa vetelpäästjatele ja Soome mereväele ehitatud eripaadid. Tänavused põnevamad projektid on seni olnud Rootsi politseile tarnitud politseipaat ning parasjagu on just töösse minemas Norra poolt tellitud pääste- ja tuletõrjepaat. “Ma ise loengi just seda saavutuseks, et siniste vilkurite alla ning ka kaitsejõududele on meie väiksest tootmisüksusest aina rohkem eritehnikat vetele läinud ning ka sihtriikide hulk kasvab,” kõneles Muru.

Kodus kaasa ei räägi



Koduvetel Alunaut kahjuks selles sektoris kaasa rääkima ei ole siiani eriti pääsenud. “Jumindas baseeruv eraomanikule kuuluv ja päästeliidu logosid kandev Alunaut A6 RIB ongi siiani ainus selles sektoris koduvetel toimetav meie toode,” tähendas ta.

Ettevõtte majandusaasta aruande kohaselt jätkavad nad toodangu tutvustamiseks erinevatel messidel osalemist. Müügivõrgu laiendamisega jätkatakse eelkõige Saksamaal, Norras ja Soomes.

Alunaut OÜ peamine tegevusala on alumiiniumist väikelaevade ja väikeste laevade tootmine. Lisaks tehakse laevade remonti ja hooldust ning muid metallitöid.