Vald tunnistab kehva teavitustööd

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles eile kokkukutsutud kesklinna-teemalisel pressikonverentsil, et kesklinna uuendamist oleks võinud avalikkusele veidi rohkem selgitada. Nüüd lubati teha vigade parandus.



Madis Kallas ütles alustuseks, et kesklinna uuendamise situatsioon meenutab talle paljuski hiljutist Tallinna tänava uuendamist. Kriitikat oli ka siis palju, kuid hiljem saadi kõvasti kiita. Vallavanem märkis, et ka nüüd on kriitikat kohati natuke palju.

Kallas andis ülevaate arengutest objektil ja lisas, et tagantjärele tarkusena oleks võib-olla pidanud mõnda asja teistmoodi tegema. Samas on püütud kõikidele osapooltele vastu tulla. Kui rääkida näiteks kohvikutest. Samuti kohtumisel osalenud abivallavanem Mart Mäeker ütles, et kevadel olid just kesklinna kohvikud need, kes soovisid lahti olla võrdselt Lossi tänava omadega. Nüüd on arvamus, et oleks võinud ikkagi vahepeal kinni olla ja siis uuesti lahti teha. Nii nagu seda tegi Kodulinna lokaal, kellele valikuvõimalust ei antud. Nüüd on lokaali ala juba uuendatud.

Kohvikute surve



Mäeker nimetas praegust olukorda, kus kesklinnas edasi liikuda ei saa, kohvikutepoolse survestamise tulemuseks.

Kallas ütles, et vallapoolne suhtlus avalikkusega oleks kindlasti võinud parem olla. “Kommunikatsiooni ei saa kunagi liiga palju,” arvas ta. Paljuski on see tema sõnul jäänud ühinemisega seotud kiirete aegade taha.

Siiski on Kallase sõnul pandud üles veidi rohkem teavitust ka avalikku ruumi. Ta tunnistas, et palju on küsitud seda, milline hakkab kogu uuendustöö tulemus lõpuks välja nägema. Päris selline, nagu see oli arhitektuurikonkursi illustreerivatel visuaalidel, see olema ei saa. Päris õiged vaated on seni puudu. Reaalne töö käib projekti ja jooniste järgi. “Plaan oli lasta teha ka lõplikud visuaalid, kuid see jäi teisejärguliseks. Kas nüüd pole enam äkki hilja?” selgitas ta.

Üllatused Lossi tänaval



Ehitaja Merko Infra objektijuht Leo Rahu rääkis taas kord probleemidest kivide tarnega ja andis uuesti ülevaate juba varem Saarte Häälest läbikäinud edasistest töödest. Lossi tänaval hakatakse edasi liikuma augusti keskel, enne seda läheb töö lahti Lasteaia tänava suunal. Rahu ütles, et keskplats koos Raekoja tänavaga peaks katendi alla saama sel aastal.

Valla poolt kesklinna objektiga tegelev ehitusinsener Madis Pihel märkis, et edasine töö tänavatel on juba oluliselt konkreetsema iseloomuga just piirkonna suurema piiratuse tõttu. Samas tõdes ta, et Lossi tänaval tuleb valmis olla üllatusteks. Seda põhjusel, et erinevad trassid jooksevad teistel tänavatel ja Lossi tänavat pole varem väga põhjalikult kaevatud. Seega võib näiteks arvata, et seal paljastub samuti üsna vana sillutis.

Üle 300 avaga purskkaev

Keskplatsil on näha uhke purskkaevusüsteem, mis juba maasse paigaldatud. Leo Rahu ütles, et purskkaevu kui sellist otseselt ei tule, vaid platsi katendi sees on avad, kust hakkab vett purskama. Ligikaudu 60 ruutmeetril on avasid üle 300. Purskamist toetab erinevat värvi valgustus.

Palju on küsitud ka seda, kuidas saavad toimida välikohvikud, kui suurema tuule korral hakkab purskkaevu vesi pritsima. Rahu selgitas, et purskkaevul on olemas tuuleandurid, mis tugevama tuule korral veesamba kõrgust reguleerivad, ning keegi seega niisama lihtsalt märjaks ei saa.