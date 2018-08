Juhan Nemvalts pani valvetohtri ametile punkti

Kuressaare haigla raudvara doktor Juhan Nemvalts tegi eile oma viimase valve Kuressaare haiglas ning 45 aasta täitumisel pani, nagu lubatud, selles majas arstikitli varna.

Viimane valve erakorralise meditsiini osakonnas möödus tema sõnul rahulikult. “Oli rõõmsaid hetki, ühe südame panime rütmi,” ütles Nemvalts, kes on 35 aastat haiglas töötanud anestesioloogina. Vahepeal on ta pidanud ka muid ameteid, olnud näiteks Kuressaare abilinnapea ja Sõmera hooldekodu juht, kuid haiglavalvete tegemist on ta alati jätkanud. Viimastel aegadel tegigi ta EMO-s valveid poole kohaga.

Eelmisel aastal 70. eluaasta läve ületanud tohter tunnistab, et ega see poole teraga tegemine pole ikka õige asi.

“Asjadega kursis olemiseks pead olema kogu aeg töö sees,” ütleb ta, viidates, et lihtsalt käe soojana hoidmisest ei piisa. Pealegi tulevad noored peale. “Noored tulevad teevad 10 päevaga viis 24-tunnist valvet,” naerab Nemvalts ja tunnistab, et selline töörütm pole enam tema jaoks ja noortele peabki ruumi tegema. “Tuleb aru saada, millal su lahkumise aeg kätte jõuab.”

Juhan Nemvalts on teinud arvutuse, et 45 aastaga sai töötatud pea 16 500 päeva. Palju ta selle ajaga inimesi aidanud on, ei oska keegi öelda.

Nemvaltsi sõnul on arstiametis selle ajaga kõige rohkem muutunud tehnoloogia. Ühekordsete töövahendite, interneti tulek. Samas on arstil nüüd vaja rohkem dokumentidega tegeleda. Haigused Nemvaltsi sõnul ülemäära palju muutunud ei ole.

“Eks kahju ole ikka,” tunnistab Juhan Nemvalts, kellest kauem on haiglas tohtrina töötanud vaid radioloog Marje Sema, lahkumisest rääkides. Doktor Aare Taulil on kontol üks aasta vähem.

Arstiametile Juhan Nemvalts päriselt selga siiski ei keera. Juba mõnda aega on ta olnud abiarstina tegev Orissaare perearsti Elo Lemberi ja linnas tegutseva doktor Ingrid Tamme juures. Selles ametis võib teda kohata ka edaspidi.