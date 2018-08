Kuiv tegi seenesaagile 1 : 0

Pikema põuaaja tõttu on metsas küll marju, mis siis, et väikseid, kuid näiteks kukeseeni on näinud vähesed.



“Kõige parema ettekujutuse olukorrast saab, kui minna hommikul turule, seal näeb, kas on midagi või pole,” tähendas Saaremaal elav mükoloog Vello Liiv.

Tema sõnul võib äärmisel juhul juhtuda, et kuskil sooserval midagi kasvab, kuid seenesaaki kui sellist metsades ikkagi ei ole.

“Mina surfan praegu ainult arvutis oma seenepiltide vahel, sest metsa seeni otsima minna on täiesti mõttetu,” nentis mükoloog.

Liivi sõnul on mõnel pool mandril olukord ehk veidi teine. Üksikutes kohtades Peipsi ääres on vihma tulnud ja sealt leiab ka hilissuviseid seeni. Siinpool merd pole aga korralikku seenevihma ju nähtud.

Kui võtta näiteks nn normaalne aasta, siis Liivi sõnul on tavaliselt kuskil augusti teisel poolel ikka veidi vihma sadanud. “Ja kui sadu on normaalne, siis nädala pärast võib ka metsa minna,” kõneles ta. Vahetult pärast vihma pole sellel aga suuremat mõtet, sest nii kiiresti seened ei kasva.

Samas tõdes Vello Liiv, et metsa tasub muidugi alati minna – näiteks koeraga jalutama –, aga seeni sealt paraku tõepoolest eriti ei leia. “Kui keegi on huvitatud möödunudaastastest puuseentest, siis hobimükoloogid võivad neid seal ju vaadata, aga nn elusaid seeni võib praegu leida vaid kasvuhoonetest ja hobusesõnniku pealt,” tähendas mükoloog. “Aga need reeglina ei ole söödavad,” muheles Vello Liiv.