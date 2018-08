Lähipäevad toovad veidi jahedama ilma ja äikese

Lähipäevad toovad senisest veidi jahedama ilma ja äikesehooge, prognoosib ilmateenistus.



Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati hoovihma, on äikest. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 1–7 m/s. Sooja on 17–22 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub läänekaare tuul 4–9, rannikualadel puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 25–30, meretuulega rannikul 22 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3–9 m/s. Sooja on 15–20 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub läänekaare tuul 4–9, põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 20–25 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähene ja vahelduv pilvisus. Kohati sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub läänekaare tuul 3–9 m/s. Sooja on 14–19 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Enamikes kohtades sajab hoovihma ja on äikest. Puhub lääne- ja edelatuul 4–10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 20–25 kraadi.