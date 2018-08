Leisi teenuskeskuse juht lahkub ametist

Leisi teenuskeskuse juhataja Eva Resen lahkub 18. augus­­tist ametist omal soovil ja esialgu vald talle asendajat ei otsi.



Abivallavanem Jüri Linde ütles, et ametikoha täitmiseks praegu konkurssi veel välja ei kuulutata ja Reseni kohuseid jääb osaliselt täitma Airi Toompuu ning osa valdkonda katab Leisi kommunaalamet. “Meil on seal inimesed olemas, kes peaksid tööga hakkama saama,” lausus ta.

Haiguslehel viibiva Eva Reseniga toimetus ühendust ei saanud, kuid veebruaris ametisse asudes ütles ta, et väljakutse on loomulikult väga suur ja kõige tõsisem tööpõld on ilmselt sotsiaalvaldkond, kus inimestel on kõige suuremad probleemid.