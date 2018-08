LUGEJA KIRI: Karala mõõkkala randumisest 20 aastat

4. augustil möödub 20 aastat Karala mõõkkala randumisest Katri randa. Kohalikud kalamehed Ruudi ja Jaak leidsid 4. augustil 1998. aastal rannast hiigelsuure troopilise kala, kes oli tuulega triivinud rannakivide vahele. Selgus, et meretuuled olid randa uhtunud mõõkkala, kes esialgu sai nimeks Joosep, kuigi hilisemal lahkamisel selgus, et tegu on emase isendiga ja kala ristiti ümber Josefiineks. Karala Josefiine mulaaž asub kõigile vaatamiseks Kuressaare lossis.



Kuna meil endil külas kala vaadata ei ole, siis otsustasime randumise 20. aastapäeva auks püstitada mõõkkala elusuuruse puuskulptuuri. Leitud mõõkkala pikkus oli 2,47 m ja see kaalus 81 kg. Kala puuskulptuuri autor on Maire Põldma Hiiumaalt. Mõõkkala skulptuur tuleb Roopa randa mälestusristi kõrvale, kus juba 12 aastat on antud Mõõkkala jooksu start. Sel aastal toimub jooks 13-ndat korda ja ainult rahvajooksuna

Olete oodatud 4. augusti õhtul kell 17 Karalasse Roopa randa mälestusristi jalamile mõõkkala puuskulptuuri avamisele, millele järgneb väike kultuuriprogramm Taritu meesansambli laulude ja Tiia Tasase kandlemängu saatel. Sel korral jookseme ainult 2 km rahvajooksu, kus aega ei võeta. Piduliku päeva lõpetame ühise tordisöömisega.

Kaja Juulik