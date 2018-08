Saaremaa toidufestival kutsub viiendat korda

Sügis läheneb ja aedades saavad valmis viljad, mis tuletavad meelde, et aeg on kokku saada, rääkida heast saagist ja seda teistelegi pakkuda, kuulata ettekandeid ja osaleda vahvatel üritustel ning loomulikult ka head ja paremat maitsta.



3.–9. septembrini toimub juba viiendat korda Saaremaa toidufestival, kuhu tullakse suisa naabersaartelt ja -riikidest. Mida head siis seekord pakume?

100 aastat kokakunsti



Toidufestival algab traditsiooniliselt Saaremaa restoranide nädalaga, kus 11 eriilmelist restorani pakuvad hõrgutavaid, vaid selleks nädalaks koostatud kohalikku toorainet väärtustavaid menüüsid.

Esmakordselt ajaloos saavad lapsed päris oma restorani – kolmel päeval avab uksed lasterestoran Maiasmokk, kus on kohal ka vahvad raamatukangelased.

Tõsistel toiduhuvilistel on võimalus oma meeli ergutada kolmel erineval pidusöögil. Keskaja elamuskeskus Archebald pakub põnevat keskaja õhtusööki. Nasval Tihemetsa talus saab Angerjasupi õhtusöögil lähemat tutvust teha angerjaga, lisaks saab sooja suitsukala, tuhlist ja kala kõrvale sobivat veini.

Toidufestivali pärliks võib aga seekord nimetada EV 100-le pühendatud heategevuslikku 11-käigulist õhtusööki Kuressaare piiskopilinnuses – “Saaremaa 100 – maitsed”. Õhtusöögi tuluga korraldatakse maakonna liikumispuuetega noortele Saaremaa muuseumi külastus.

Kuressaare linnuses saab vaadata näitust “Meil on savi! Eesti keraamika saarlase kodus”, mille eesmärk on väärtustada Eestis aegade jooksul toodetud tarbe- ja kunstiesemeid.

Nädala keskel toimub koostöös Eesti teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustikuga ADAPTER ja MTÜ-ga Saarte Koostöökogu seminar “Milline pakend?”. Millist pakendit on tootele vaja, kuidas luua oma tootele pakend, missugune pakend püüab tarbija tähelepanu ja kus peab sellel oluline informatsioon paiknema?

Reede juhatab aga sisse seminar tänapäeval paljude teadlike toitujate lemmikteemadel. Seminaril “Segadused toidumaastikul” on ettekanded süsivesikutest, veganlusest, toidu mõjust lapse arengule ja toiduga viljakuse parandamisest.

Sahvrist ja laadalt otse kööki



Terve nädala korraldab Saaremaa tootjate pakkumisi Saarte Sahver. COOP Saaremaa annab neljapäevast pühapäevani suurepärase võimaluse uuendada kodutarvikuid ning Rehemäe keskuses ja Saaremaa kaubamajas on erihinnad. Kaubamajas toimub neljapäeval ja reedel lisaks tasuta praktiline õpituba lauakatmisest, kus lisaks teadmisele, kuidas lauanõusid õigesti paigutada, saab häid nippe ka lauakaunistuste osas.

Laupäev on Kuressaare puhkealal Saaremaa piirkonnamärgise “Saaremaa ehtne toode” kandjate suur turupäev. Esindatud on talutooted ja käsitöö, kohal on loomad ja lapsi ootab laste mänguala. Samas jätkub reedel alanud sügislaat, kus on kohal müüjad üle Eesti.

Toidufestivali kulminatsiooniks on Kuressaare tänavapiknik. Kuna Kuressaare kesklinnas on remont, siis sätitakse valgete linadega lauad ritta mööda lossipargi äärt.

Pühapäeval mattub Kuressaare magusasse õunalõhna ja toimub õunakohvikute päev. Kel aga tekkis möödunud aastal mõte, et võiks ka ise ubinatest midagi vahvat meisterdada, ja soov seda teistega jagada, siis andke julgelt teada.

Saaremaa toidufestivalile paneb piduliku punkti Saaremaa meeskoori SÜM kontsert Pöide Maarja kirikus. “Koogikontserdi” lõpetab kohalike meisterdatud kookidega maiustamine.

Kui sinagi usud, et hääst sööjast on ka toidul hää meel, siis uuri lähemalt saaremaatoidufestival.ee ja Facebook Saaremaa toidufestival.

Saaremaa toidufestivali meeskond