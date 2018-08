Siiras ja maagiline Duo Telluur ja Inglismaa kuulus vokaalkuuik

Täna 2. augustil toimub XXIV Kuressaare Kammermuusika Päevade Lossimuusika raames koguni kaks kontserti – neist mõlemad Kuressaare piiskopilinnuse kapiitlisaalis. Kell 19 võib kuulata kodumaist, väga eripärast koosseisu Duo Telluur, kus musitseerivad Heli Ernits oboel ja inglissarvel ning kitarrist Kirill Ogorodnikov. Kahe professionaalse muusiku koostöö ja nende kahe pilli eriliselt sume kõla on muusikasõpradele uudset ja nauditavat elamust pakkunud nii meie koduses Eestis kui väljaspool seda.

Kell 22 aga esineb tõeline vokaalse vanamuusika superstaar Inglismaalt – vokaalsekstett Marian Consort. Ansambel on oma nime saanud Neitsi Maarja järgi ja on spetsialiseerunud peamiselt 15.-18. sajandi muusikale. Samas laulavad kuus oma ala tippu meelsasti ka uut muusikat, kõrvutades seda vanaga ning lisades nõnda uudset valgust mõlema ajastu loomingule. Marian Consort on väärika Gramophone´i nominent ja nende ettekanded kõlavad regulaarselt BBC Radio 3 eetris. Tänasel kontserdil kuuleb nii vanamuusika “hitte” kui ka publiku kõrvadele vähemtuntud meistritöid erinevailt heliloojatelt peamiselt 16. sajandist.

Palusime tänase esimese kontserdi artistidelt, ansamblilt Duo Telluur vastata ka paarile küsimusele.

Teie pillide kooslus pole sugugi tavapärane. Kuidas toimus esimene kõlaline “ahhaa-elamus” ja mõte koostööks?

Asi algas 2015. aastal sellest, et inglissarvemängija otsis kitarristi, sest tal oli tulnud mõte, et tahaks proovida klassikalise kitarriga koostööd teha. Teoorias tundus hästi klappivat, kuidas pillid teineteist läbi erinevuste täiendaksid ning samas kõlaliselt kokku sobiksid, ehkki reaalne kuulamiskogemus puudus mõlemal. Edasi hakkasime prooviruumis katsetama ja repertuaari otsima ning omamoodi “ahhaa-hetk”, et tõesti-tõesti kõlab hästi, sündis umbes pool aastat hiljem Duo Telluuri debüütkontserdil suurepärase akustikaga Pärnu Eliisabeti kirikus.

Lisaks originaalrepertuaarile ja uudisteostele mängite kindlasti ka palju seadeid. Kas põhimõtteliselt toimib hea seadena iga muusikapala või on seal mingeid ajastust või originaalkoosseisust lähtuvaid piiranguid?

Seadet tehes ja selleks sobivaid lugusid valides peame kindlasti arvestama oma pillide eripäradega, võimaluste ja piirangutega. Iga muusikapala ei hakka toimima. Kogemused ja kõhutunne ütlevad nüüd juba ära, millega tasub jändama hakata ja millega mitte. Mõnikord oleme aega pühendanud ka veidi võimatutele missioonidele, sest ei raatsi kütkestavast ideest loobuda. Selline oli näiteks seade Mussorgski teosest “Pildid näituselt”. Mõned tsükli osad olime sunnitud välja jätma, aga lõpptulemus oli vaeva väärt.

Kui peaksite Duo Telluuri iseloomustama kolme sõnaga, siis mis need võiks olla?

Hõrk, siiras, maagiline

Kristi Hinsberg,

XXIV Kuressaare Kammermuusika Päevade pressiesindaja