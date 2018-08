Sõidame seenele? Sõida-sõida…

Kui päikeseküllane leitsak on tänavu nii mõnegi toidukultuuri tavapärasest varem valmis küpsetanud, siis seentega on vastupidi.



Neid tuleb metsas tikutulega taga otsida (see on kujundlik ütlus, sest metsa ei tohi praegu tikke isegi mitte kaasa võtta) ja ikkagi on see tulutu tegevus. Kõige tabavam on seenenduse hetkeseisu kirjeldamisel Saaremaal elava mükoloogi Vello Liivi ütlus, et täpse ettekujutuse olukorrast saab, kui minna hommikul turule. Kui seeni on, siis on nad ka lettidel olemas ja vastupidi.

Seenesõltlasi saavad aidata üksnes vihmaloitsud või õiged kivid, mida tuleb kolm ööd ühtejärgi magamise ajal padja all hoida. Ühest kinnisest sotsiaalmeedia grupist on imbunud ka infot, et aitab ka arvutis seenepiltide vaatamine. Vähemalt pool tundi päevas. Efekt pidi olemas olema, kuigi nõrk.

Eriti kannatamatud võivad aga õhtul teha sada ja avada purgi möödunudaastaste marineeritud riisikatega. Efekt on olemas ja päris tugev. Öösel tuleb hea uni ja unes näeb kindlasti ka seeni. Suuri priskeid kukekaid, riisikaid, mampleid ja kõiki neid teisi. Head isu!