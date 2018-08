Spordiveteranide mängud toovad võistlema 800 sportlast

4.–5. augustini Kuressaares ja Saaremaal toimuvad Eesti seeniorspordi ja spordiveteranide liidu 51. sportmängud toovad siia kaheksal spordialal võistlema 11 maakonna ja kahe linna enam kui 800 sportlast.



“Spordimängudel osalejad on see osa Eestist, kes läbi iseenda järjepideva arendamise, lähikondlaste kaasamise ja sellega kaasneva positiivsuse on eeskujuks kogu Eestile,” ütles olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas lausus, et elukestva liikumise ja sportimise propageerimine on terve ühiskonna nurgakivi. “Saaremaa on selles teinud juba aastakümneid palju jõupingutusi, investeerides sporditaristusse ja samas pannes õla alla ka erinevatele spordisündmustele. Kindlasti teatakse hästi Saaremaa rallit, kolme päeva jooksu, aga ka uuemaid sporditegemisi, na­gu võrkpallimeeskonna vägiteod erinevates sarjades,” rääkis ta.

Kuressaare spordikeskuses mängitakse kabet ja mälumängu, linnastaadionil võisteldakse kergejõustikus, kesklinnastaadionil võrkpallis, kuursaali ees petangis, Musumännikus ketasgolfis, Karujärvel orienteerumises ja Pihtlas tänavakorvpallis.