Võikubaar otsib uut omanikku

Kuressaares Turu tänaval aprilli lõpus uksed avanud, varem pealinnas endale juba nime teinud Sandwich Bar on asunud otsima üsnagi populaarseks saanud võikubaarile uut omanikku. Seda seejuures sugugi mitte põhjusel, et neil Saaremaal hästi poleks läinud.



“Läinud on meil väga hästi. Ausalt, oodatust paremini!” kinnitas Saarte Häälele pereettevõtte perepoeg Richard Johanson. Võileivabaari müügikuulutuse otsustasid nad üles riputada, kuna neil endil tekkisid uued põnevad ideed ja mõtted, mida oleks hea teoks teha just Saaremaal.

Kuid ega müük kindlasti lihtsalt lähe, arvas Johanson. “Ostmiseks peab uus omanik olema tõeliselt huvitatud Sandwich Bar’i edasisest arengust,” tõdes ta. Nõnda soovivad nad anda lihtsalt võimaluse inimesele, kel on suur soov astuda ärimaailma, kuid endal puudub see õige idee.

Kui ostjat ei peakski leiduma, ei kavatse võikubaari omanikud ameerikapärast söögikohta kinni panna. “Sandwich Bar’iga tegeleme sel juhul kindlasti edasi, muudele plaanidele katsume muud võimalused leida,” ütles Richard Johanson.

Enne sel kevadel kodusaarele kolimist pakkus Johansoni pere võileibu ja vahvleid neli aastat Tallinnas.

Ettevõttel on müügikuulutuse andmeil head suhted erinevate tuuride ja festivalide korraldajatega. Võikubaariga tuleb kaasa kogu baari sisustus, sh tööstuslikud seadmed, vähe sõitnud kaubik, mööbel, jäätiseratas, seadmed väliüritusteks ja palju muud. Samuti saab ostja kaasa kõik ainulaadsed retseptid ja koolituse.

Toimiva võikubaari eest tuleks välja käia 29 000 eurot.