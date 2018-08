Aivo Kanemägi lõi Saare Golfis hole-in-one´i

Teisipäeval rõkkas Saare Golf õnnesoovidest Karja Pagari omanikule ja tegevjuhile Aivo Kanemägile, kes sooritas väljakul 2018. aasta hooaja teise hole-in-one´i ehk saatis palli ühe löögiga auku. “Ma ei uskunud, et see kunagi minuga juhtub, aga tunne on super!” ütles väljaku 10. rajal haruldase saavutusega hakkama saanud Saaremaa golfiklubi mängija.

“Olen golfi mänginud vahelduva aktiivsusega kümme aastat ja lüüa nüüd iga golfimängija unistuste löök – see on vägev,” lisas ta.

Hooaja esimene hole-in-one löödi samal rajal rootslanna Anneli Nordström Lundqvisti poolt 12. juulil. Saare Golfi väljakul täitub selle aasta augustis kümnes hooaeg.