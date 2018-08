Aste kandi külad vajavad suunavaid viitu

Tuletõrje ja kiirabi õnnetuspaigale juhatamisega lootusetult kimpus olnud Aste ümbruse külad soovivad Saaremaa vallavalitsuselt suunaviida paigaldamist.



Soovitud teeviit peaks tulema pärast Aste asulat Vantri bussipeatuse vahetusse lähedusse ja näitama Kaarma-Kungla ja Endla küla ning endise Elme mõisa peale. Nimetatud külades on aktiivne kogukond ja mitmed väikeettevõtjad ning ajalooliselt oluline Elme mõisapark, mis samuti on viitade puudumise tõttu väga raskesti leitavad.

Aste piirkonna esindaja Juta Levini sõnul on suunaviidad olulised ka kogukonna turvalisuse jaoks ja võimalikult kiire esmase abi saamiseks. Sel suvel piirkonnas aset leidnud põleng ja autoavarii näitasid, et puudulikult paigaldatud teeviidad tekitavad segadust ja pikendavad reageerimisaega.

“Kutsusin tuletõrje välja ja see oli täielik müstika, mida tuli teha, et nad aru saaksid, millist teed mööda sündmuskohale saab,” rääkis Levin. Tema sõnul muutus 112-le tehtud kõne mingil hetkel ühtaegu naljakaks ja lootusetuks, sest selgitamisele kulunud aja jooksul võinuks tuletõrje juba kohal olla. Samasugust pikaleveninud seletamist on ette tulnud ka kiirabi kutsumisel. “Nad üldiselt küsivad teed ja kui sul ei ole pidepunkte, mille järgi juhatada, siis on keeruline arusaadavalt seletada,” osutas Levin suunaviitade vajalikkusele.