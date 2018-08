JUHTKIRI: Plaaniline ebamugavus

Öeldakse, mis liigub, see kulub. Oleks vaid nii. Sest tegelikult kulub ka see, mis ei liigu. Isegi siis, kui ta on sügavale maa alla maetud. Nagu näiteks vee- ja kanalisatsioonitorud. Torud ei liigu, liigub vesi ja solk seal sees, aga näe, kuluvad just torud. Ja vesi kulub üksnes siis, kui ta torust välja lasta. Läbi kraani.



Kui vesi pääseb torust välja mujalt kui kraanist, siis on jama majas. Selle asja nimi on avarii. Ja avariisid ei taha keegi. Just nende ennetamiseks on Kuressaare Veevärk võtnud linnas taas ette ulatusliku torude vahetamise. Ja trassitööd on paraku sellised, millega kaasneb tänavate ajutine sulgemine ja ümbersõidud.

Olukorras, kus kesklinna ümberehituse tõttu on liiklus niigi häiritud, võivad kavandatavad torustikutööd tunduda linlaste täiendava nörritamisena. Võiks ju pisut kannatada ja oodata, kuni üks objekt valmis saab. Paraku tuleb kahest halvast valida parem. Viimase vindi peal trassid vajavad hädasti uuendamist ja olukorras, kus avarii kükitab kümnete akende all ja otsib kohta, kus hambad torru lüüa, ei saa venitada. Kui ebamugavus, siis olgu see pigem plaaniline kui paaniline.