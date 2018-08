Kesklinn saab vajaliku info punktid

Kuressaare keskväljaku uuendamisega seoses on plaanis paigaldada ka kolm puutetundliku ekraaniga infokioski. Need tulevad Torni tänava ristmikule, keskväljakule ning Lossi ja Pargi tänava ristmiku lähistele. Kioskite sisu pole veel teada.



Saaremaa valla arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närepi sõnul on sisu osas seni olnud üldine nägemus. “Kuvatakse infot, mille järele inimestel vajadus on,” ütles ta. Nüüd tuleb vajalik teave kokku panna ning selles osas on peetud koosolek. Närepi sõnul tegeleb valla IT-osakond võimaluste ülevaatamisega ning siis selgub eelarveline pool. Nimelt on kioskid küll keskplatsi uuendamise hinnas sees, kuid sisu tuleb toota eraldi lisaraha eest. Karin Närep ütles, et sisu saab toota ise või kasutada olemasolevate veebilehtede linke. Viimane variant oleks soodsam.

“Näiteks võiks sealt saada infot bussigraafikute, linna ajaloo ja erinevate ürituste kohta. Sellised infokandjad annavad vajalikku teavet ka kohalikele inimestele, kuid leiavad kindlasti kasutust turistide poolt,” ütles valla meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu.

Karin Närepi sõnul on ettepanekud kioskite sisu kohta oodatud.