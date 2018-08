LUGEJA KIRI: Tulikuumad suvepäevad

23.–27. juulini Kallemäel toimunud intellektipuudega laste ja noorte 16. suvepäevi hakkasid korraldajad ja osalised ühel meelel juba ürituse toimumise ajal kutsuma tulikuumadeks suvepäevadeks. Suvekuumusel oli oma roll nende päevade omanäoliseks kujunemisel. Tegutsesime rohkem varjus, sõime rohkesti jäätist ja jõime palju vett, mahla ning limonaadi. Käisime Järve rannas ujumas ja pärast seda veetsime mõnusa õhtupooliku jahedas Apollo kinos multifilmi vaadates. Aastate jooksul on suvepäevade kolmapäevane päev kujunenud väljasõidupäevaks. Sel aastal võtsime ette teekonna Tallinna, kus külastasime loomaaeda ja teletorni.

Traditsioonilistest ettevõtmistest toimusid ava- ja lõpugrill, meisterdamistöötoad, sportlikud mängud, öökino, viktoriin. Lugusid rääkimas ja lastega mängimas käisid Eha Ennemuist ja Viktor Martel. Looduslooalaseid teadmisi jagas Anneli Leis.

Üritust ette valmistades otsustasime tehnilisema poole pealt külla kutsuda Saaremaa motoklubi esindaja. Suur oli me üllatus, kui kohale tuli lausa viis mootorratturit. Kui ratturid kohale jõudsid, ei tahtnud laste rõõmukilked kuidagi lõppeda. See oli noortele fantastiline elamus, seepärast täname väga neid, kes pärast pikka tööpäeva võtsid vaevaks Kallemäele sõita, noortele oma hobist rääkida ja rattaid tutvustada.

Et kõik need ettevõtmised toimuda said, tänavad korraldajad Lembi Ratas, Maile Laipaik, Lauri Ratas ja Kristella Andres hasartmängumaksu nõukogu, Saaremaa valda, Muhu valda, vabariigi presidendi kantseleid, Raul Maripuud, Saaremaa Seakasvatus OÜ-d, Margus Õunpuud, Saaremaa Lihatööstus OÜ-d, Marek Rauda, Saaremaa Delifood OÜ-d, Eha Ennemuisti, Viktor Martelit, Anneli Leisi, Saaremaa motoklubi liikmeid.

Oleme korraldajatega otsinud ettevõtmise fenomeni, mis teeb selle laste hulgas nii populaarseks. Fakt on, et osalejate arv kipub aina suurenema. Sel aastal oli osalejaid 32. Võib-olla on selleks ühtse pere tunne, mis meid saadab. See soojus, hoolimine ja huumor, mis aitab lahendada ka kõik probleemid, annab kokkuvõttes mõnusa energiasüsti kogu aastaks. Laste nimel veel kord suur ja siiras tänu neile!

Lembi Ratas, Kallemäe kooli õpetaja