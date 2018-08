Maailma tangolavade superstaar Kuressaares!

Täna 3. augustil kell 21.00 toimub XXIV Kuressaare Kammermuusika Päevade raames Eksootiliste Promenaadide sarja kontsert, kus Kultuurikeskuses leiab aset tõeliselt ehe tundemöll läbi tantsu, laulu ja pillihelide: tangoetendus “Mida ma räägin armastusest?”. Maailma tangolavade superstaar Argentiina tangotrupp La Portena Tango Trio on esimest korda tulemas Eestisse ning andmas oma ainsat ja ainukordset etendust just Kuressaare publikule. Etendus viib meid koos argentiina muusikaga kaunile teekonnale, kus peatutakse nii 1920-te kreooli valssidel kui ka geniaalse Astor Piazzolla loomingul. Kuressaare Kultuurikeskusesse tuuakse Buenos Airese eriline atmosfäär, mis avab lisaks kirglikule emotsioonide kaskaadile ka tango lõbusa külje.

Tangotrupi juht, kitarrist Alejandro Picciano oli oli meelsasti nõus ansambli tegemistest ka pisut rääkima

Mis on teie jaoks hea etenduse retsept?



Hea etendus peaks olema täiuslik, kuna publik ju mitte üksnes ei kuula vaid ka vaatab kontserti. Olulised on kostüümid ja tants ja üldse kogu see audiovisuaalne kooslus, mis läbi etenduse publikuni jõuab ja selle kaudu temaga suhtleb. Kuna elame 21. sajandil, ei saa teha samasugust tangoshowd nagu 50 aastat tagasi. La Portenaski on ju väga noori inimesi ning meie jaoks on oluline vaadata ja aduda tangot ka läbi nende silmade. Võib-olla on laul 100 aastat vana, ent näiteks 20-aastase noormehe jaoks on ta täiesti uus ja värske. Tango oma poeesia ja tantsuga on väga rikas muusikažanr ja kahtlemata meie Argentiina suurim kultuuriväärtus. Ta peab edasi elama ja suutma end uuendada koos ajaga. “Kõik muutub”, nagu ütles meie poolt väga armastatud helilooja Astor Piazzolla. Ja nii nagu temagi muusika muutus, nii nagu muutub ajas kõik, muutub ka tango nagu kõik elav.

Oma etenduses loote eheda Buenos Airese õhustiku koos sensuaalsuse ja emotsioonidega, kuid samaväärselt on seal aduda ka puhast sädelevat ja kelmikat rõõmu. Kas need kaks erinevat tahku kuuluvad alati Argentiina tangos kokku?



Tango on sündinud Buenos Airese pimedaimais paigus. Kabareed, halva kuulsusega hooned, samuti sadamate ja raudtejaamade ligiduses. Inimestel oli väga raske elu, kuid samas oli ka väga palju rõõmu ja lõbu. Buenos Aires oli 100 aastat tagasi kui Babülon oma kontrastidega. Selle peegeldusena ongi sündinud tango, mis otseselt kajastab oma muusikalisi ja poeetilisi juuri. Nii nagu jazzis või bluusiski ei saa muusikastiilis üle ega ümber tema algallikast, päritolust – nõnda ka tangos. Tihti öeldakse, et tango räägib alati sellest, kuidas mees naise maha jätab…See pole kaugeltki tõsi! Tango, nagu iga teine muusika võib olla nii haaravalt lõbus kui väga tõsine.

Teie kontserttuurid on ulatunud paljudesse maailma eri paikadesse. Ehk meenub neilt reisidelt mõni lõbus mälestus Kuressaarega jagamiseks?



Hahaha!!! Oojaa, oleme tõesti palju reisinud ja Eesti saab olema meie maa nr 20! Oleme selle üle väga õnnelikud! Mis meenub…? Erinevad hotellid, lõputud rongisõidud Venemaal ja tuhanded tunnid rännuteel, mille käigus kontserdipaika jõudes võib selguda, et oled unustanud maha kõik mis võimalik: särgi, lipsu…Vahel pead seetõttu kandma isegi erinevates värvides sokke ja kord meie Portugali tuuril saabusin kontserdipaika ilma kitarrita! Kord Prantsusmaal pidime mina ja bandooniumimängija Matias Picciano veetma tükk aega kinnipeetavatena politseijaoskonnas, kuna olime unustanud oma passid Madriidi ning seetõttu jõudsime kontserdipaika Lyonis, kui etenduse alguseni oli jäänud napilt 10 minutit! Austrias hakkas etenduse ajal teatris äkki vihma sadama ja inimesed said läbimärjaks. Jah, meil on palju naljakaid juhtumisi…Aga muidugi on selge ka see, et mõned seigad pole vahel isegi rääkimiseks mõeldud – oleme lõppude lõpuks elegantsed inimesed!

Kristi Hinsberg

XXIV Kuressaare Kammermuusika Päevade pressiesindaja