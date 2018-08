Maxima külmaseade läks rivist välja

Esmaspäevane elektrikatkestus rikkus Maximas süsteemid, mis reguleerisid müügisaali õhutemperatuuri. Seetõttu võib kauplusest osta näiteks sulanud šokolaadi ning vorstilette püütakse jahutada kileseinaga.

Eile enne keskpäeva Maximasse sisenedes polnud erilist vahet, kas oled õues või ruumis sees. Vahest ehk nii palju, et väljas puhus vähemalt veidi jahutav tuuleiil. Poes sees sai jahutust vaid siis, kui pistsid käe või pea piimariiulite vahele. Ka need hakkasid kuumusele järele andma ning töömehed paigaldasid külmlettide ette paksu kilet, mis sealset külma veidigi kinni hoiaks.

Šokolaad vajub lössi

Magusariiulitel ei suuda sulavad šokolaadid enam vormi hoida ja vajuvad vaikselt lössi. Kassapidajad ei paistnud sellise olukorra üle rõõmustavat. Säärane olukord on kaupluses valitsenud juba paar päeva.

Maxima kaubandusdirektori Marko Põdra sõnul oli kaupluses sel esmaspäeval elektrikatkestus, mille tagajärjel läks rivist välja vajalik kompressor. Sealt said hädad alguse. “Eks palavad ilmad ole tehnikale samuti oma osa andnud,” tunnistas ta.

Uus osa, mis konditsioneeri käivitab, on tellitud ja see on kusagilt Euroopast Kuressaarde teel. Millal see kohale võiks jõuda, polnud vähemalt eile pärastlõunal veel teada. Samas kinnitati Saarte Häälele Maximast, et tänase päeva jooksul peaksid tehnilised küsimused lahendatud olema selliselt, et temperatuuri saaks kaupluses ikkagi alanema.

“Partnerettevõte, kellelt oleme varuosa tellinud, on lubanud selle meile võimalikult kiiresti kohale tarnida, kuid täpset kuupäeva ei ole meil paraku öelda,” tõdes Põder kahetsusega. “Loodame, et varuosa jõuab meieni õige peatselt ja olukord saab kiire lahenduse.”

Mis puutub toidukauba riknemisohtu suures kuumas, siis seda ei tasu tema sõnul peljata, sest külmutusseadmed Kuressaare kaupluses töötavad korralikult.

Toit rikneb

Toiduained, mis ei kannata sooja, on kaupluse riiulitelt müügist ära võetud. Samuti eemaldatakse neid Marko Põdra kinnitusel jooksvalt veelgi ning need lähevad mahakandmisele. Seega, kui veel eile päeval võis kauplusest osta täiesti ülessulanud šokolaadi, siis täna seda suure tõenäosusega sealt enam ei saa. Juba eile pärastlõunal olid sulanud šokolaadid riiulitelt vaikselt kaduma hakanud.

Kui säärases kuumas ruumis terve päeva töötamine võib tunduda täieliku põrguna, siis Maxima on enda kinnitusel teinud kõik neist oleneva, et töötajate olukorda leevendada. Põder kinnitas, et kaupluses on avatud kõikvõimalikud uksed ja aknad, et õhk pääseks liikuma. Samuti on nad kassade juurde paigaldanud ventilaatorid, mis pakuvad kassapidajatele leevendust.

“Töötajatel on ka tavapärasest rohkem pause, et võimaldada neil kaupluse duširuumis end vee all jahutamas käia,” kinnitas Maxima kaubandus­direktor.

Raul Vinni, Kertu Kalmus

Seadus ei sätesta

Saarte Hääl pöördus kõnealusel teemal ka tööinspektsiooni poole, kes kuulis juhtumist ajakirjaniku käest. Inspektsiooni pressiesindaja Kristel Abel ütles, et seadus temperatuuri ei sätesta, kuid on soovituslikud vahemikud. Näiteks töödel, mida tehakse istudes ja mis ei nõua füüsilist pingutust, on soovituslikud temperatuurivahemikud 20–25 °C.

Kui on ka füüsiline pingutus, siis on vahemik kraadi võrra väiksem. Lahendused palavuse probleemile peaksid sündima töötajate ja tööandja koostöös.