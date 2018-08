1. augustil lahkus meie hulgast Saare maakonna vanim mees, 4. veebruaril 100. sünnipäeva tähistanud Andrei Lempu Pärsamalt.

Saaremaa vanim mees on nüüd 100-aastane Paavel Tuusti Orissaarest, kes sündinud 2. aprillil 1918. Maakonna vanim elanik on muhulane Paula Tarvis, kes on sündinud 2. septembril 1916. Kõige vanem saarlane elab aga Kohila vallas. Marta Kivi on 106-aastane.