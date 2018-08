Tehumardi kämpingu naabrid kaebavad müra üle

Tehumardi kämpingu naabruses elavad inimesed on terviseameti poole pöördunud murega, et kämpingust kostev muusikamüra on liialt vali. Terviseameti hinnangul ei kuulu selle müraga tegelemine nende kompetentsi ja seega suunas amet teema edasi Saaremaa vallavalitsusele palvega probleemile lahendus leida. Võimalike lahendustena pakutakse välja lõpetada üritused kell 23, paigaldada muusika mängimise helipuldile piiraja või parandada peoruumide heliisolatsiooni.

Laura Sohvie Liblikule, kes on Tehumardi kämpingu üks omanikke, selline kaebus üllatusena ei tulnud. Ta tunnistas, et kuigi klientidel on reegel lõpetada valju muusika mängimine südaööl, on asi vahel ikkagi ülekäte läinud. Sel suvel on seda juhtunud ühel korral.

Libliku sõnul on nii mõnegi kliendiga jäetud kokkulepe sõlmimata, kuna nad on juba ette teadlikud, et nood nii varakult vaikselt olla ei suuda. Ta lisas, et edaspidi kontrollitakse muusika valjust täpsemalt.