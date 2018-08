Tori jõesadamat hakkab ehitama Insenerehituse AS, kes küsib selle eest 124 707 eurot, millele lisandub käibemaks.

Saaremaa vallavalitsuse meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu ütles, et töödega on juba algust tehtud ja tehases on alustatud vajalike raudbetoon­elementide tootmist. Objektil peaksid tööd algama augusti keskel.

Maikuus tegid Saaremaa vallavalitsuse korraldatud Tori sadama hankele ühispakkumuse BauEst ja Kuressaare Ehitus. Pakkumuse maksumus ületas aga eeldatavat maksumust, milleks oli 125 000 eurot. Seetõttu tuli vallavalitsusel hange kehtetuks tunnistada ja lõpetada. Hanke tehnilist kirjeldust uuendati ja seejärel korraldati uus hange.

Saaremaa vallavolikogu otsustas eraldada Tori kalasadama ehitamiseks eelarvest kaasfinantseeringuna 100 000 eurot. Tööde üleandmise lõpptähtaeg on 30. november 2018.