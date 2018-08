August kipub keskmisest soojemaks

Riigi ilmateenistuse augustikuu prognoosi järgi tuleb kuu tõenäoliselt keskmisest soojema õhutemperatuuri fooniga (keskmine +15,4.. +17,5 °C). Ülekaalus on kuivem ilm ja sajuhulk jääb keskmisest väiksemaks (keskmine 68–103 mm). Hoovihmade jaotus on ebaühtlane.



Heitlikum, kuid vihmalootusega on kuu esimene kolmandik, mil ilma määravad lääne poolt saabuvad madalrõhualad. Mõnel päeval (6.08–7.08.) võivad sajuhood koos äikesega olla laialdased ja intensiivsed. Edasi on ülekaalus kõrgrõhualad ja vihma sajab vaid üksikutes kohtades. Mõnel päeval kuu teises kolmandikus võib sisemaal päeva maksimum ulatuda 30 °C-ni. Öine miinimum võib kuu viimases kolmandikus langeda sisemaal kuni +5 °C-ni.