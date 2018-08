Erni käsutab tehnikat 700 000 euro eest

Suuri väljaminekuid nõudvate kaasaegsete põllumasinate rooli ei lasta mitte iga soovijat, vaid ainult kiire taibu ja kõrge töökultuuriga mehi.

Tuule Grupp on viimase aasta jooksul soetanud ligemale miljoni euro väärtuses põllumajandustehnikat, kuid neist kallimate rooli keerama pääseb vaid üks mees – Erni Saarkoppel (41). Usaldusväärse töölise ainuvastutusel on nii teraviljakombain (Claas 450 Tucano), silokombain (Claas Ja­guar 850), üks kahest hiljuti saabunud Fendti traktorist kui ka mürgiprits. Masinaid kokku umbes 700 000 euro väärtuses.

Veel hiljuti oli Ernil istumise all Vene päritolu Jenissei kombain, mis praegusele igas elemendis alla jääb. “Kui võtame Vene masina, mis kogu aeg laguneb ja kus peab kõike käsitsi reguleerima, siis siin käivad asjad ainult automaatselt,” rääkis Erni Saarkoppel. Tööle võib tulla valge lipsuga ja sama puhtalt ka õhtul koju minna. “Vene kombaini peal olid õhtuks neeger, ära üldse ei tuntud,” lisas põllumees, ja seda ilma naljata.

Claasi mugavas kabiinis on Ernil kasutada kliimaseade. Õhk muutub selle imeviguri abil parasjagu nii kosutavalt jahedaks, et ei tihka tööpäeva ära lõpetadagi. Erni ei kujuta oma sõnul ettegi, mis tunne võiks neil päevil olla Jenissei kabiinis, kus tänavuste ilmadega näitaks kraadiklaas 40-50 plusskraadi.

Tuule Gruppi kuuluva Audla OÜ taimekasvatusjuht Õnne Sööt ütles, et vaatamata tehnika arengule pole olulisemat komponenti sellest, kes jääb rooli ja istme vahele. “Erni on selline “polügaamiline” mees, et oskab nagu kõiki töid teha,” rääkis Õnne Sööt. “Ükskõik kas ta künnab, äestab, väetab või mida iganes. Tal tulevad kõik asjad välja.”

Kergemgi avarii võib tänapäevase tehnika juures üsna kulukaks osutuda. Uus ja kallis tehnika usaldatakse seepärast eranditult kiire taibuga Erni Saarkoppelile, kes hiljem ka teisi koolitab. “Elukogemus ütleb, et asju tuleb loogiliselt võtta,” arvab Erni ise.

Õnne Sööt ütles häid sõnu ka Tuule Grupi ettevõtete omaniku Vjatšeslav Leedo kohta. “Kõik, mis ma olen küsinud, kõik olen ka saanud. Vanasti polnud meil mingeid võimalusi,” rääkis Sööt. Kui ta kunagi Audlasse tööle tuli, polnud töökoja hoovi peal midagi peale vana Vene tehnika. “Nüüd on samm-sammult kogu aeg paremaks läinud,” sõnas Sööt.