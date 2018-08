JUHTKIRI: Päästev tuul

Sinivetikas on tülikas olevus, kes suvise kuumusega vees vohama kipub. Kui konna perspektiivist vaadatuna on tegu teisejärgulise küsimusega, siis inimestele ja loomadele võib sinivetikas mitmesuguseid vaevusi ja tervisehädasid põhjustada. Näiteks koertel piisab mürgituse saamiseks karva lakkumisest pärast sinivetikaid sisaldavas vees ujumist. Küll kinnitavad erinevad allikad, et raskeid tervisekahjustusi ei ole inimestel vetikamürgitusega siiski kaasnenud.



Tänavu on sinivetika vohamiseks olnud eriti soodsad olud ja esimesi teateid vetikakahtlustest hakkas tulema juba enam kui kuu aega tagasi. Aga ega selle vetikaga ju teha midagi muud ei saa, kui teda vältida. Ja loota, et loodusjõud on abiks. Nõnda juhtus ka sel nädalal, kui Vilsandi ligiduses suurt vetikakolooniat märgati. Halvemal juhul oleks see mass Liivi lahte ja Väinamerre loksunud, kuid õnneks panid tuuled vee liikuma ja lahustasid kihvtise vetikasupi ära.