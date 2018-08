Lahhentagge džinn püüab üleilmset auhinda

Lahhentagge on praegu käimasoleval rahvusvahelisel konkursil “Maailma parim käsitöödžinn 2018” rahvahääletuses teisele kohale tõusnud. “Saarlase” peamine konkurent on Portugalis valminud džinn.



Saaremaa läänerannikul tegutseva ja üsna pea Kuressaares džinnikoda avava ettevõtte juht Tarmo Virki ütles, et erinevaid konkursse on maailmas palju, aga tavaliselt otsustatakse võitjad ekspertide poolt suletud uste taga.

“Sellel konkursil on igaühel hääl, olgu nad siis Sääres, Kuressaares või lausa Muhu saarel. Pikk konkurss kestab oktoobrini,” rääkis ta ja lisas, et Saaremaa hääl on ikka koos hästi kõlanud. Olgu see siis superstaaride või koduehitajate võistlusel. “See konkurss aitab kindlasti kogu maailmas Saaremaale tähelepanu tuua,” on Virki kindel.

Hääletada saab aadressil bit.ly/lahhentagge.