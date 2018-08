Liiva pood on korralikult käima läinud

Maikuus Muhul Liival avatud Saaremaa tarbijate ühistu uus pood on varasemaga võrreldes kasvatanud käivet ja suurenenud on külastajate arv.



Tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov ütles, et avamisest 25. mail kuni 1. augustini on poe käive võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 18,5 protsenti. “Täna võib öelda, et külastuste arv on 13,5 protsenti kasvanud ja kohe saab täis ka sada tuhat ostu,” rääkis Koov.

Ta nimetas ka mitmeid kaupu, millel on hea minek, ja eriti suurt rõõmu teeb talle muhulaste endi toodangu populaarsus. Nii on väga minev kaup Muhu leib, mida on müüdud pea 10 000, kõik, mis valmib, ostetakse ära ning nõudlus on suurem, kui pagar jõuab poes küpsetada. Muhu lihameistrid on müünud 1,1 tonni erinevaid lihatooteid.

“Nüüd juba öeldakse, et ruumi on ikka vähe, sest käigud on kaupa täis, aga suvel selliste masside teenindamiseks kõike riiulisse panna lihtsalt ei jõua,” märkis Kalle Koov, kelle sõnul on praegu kaks suuremat probleemi. “Praamid liiguvad tihedalt ja enamik inimeste voolust tuleb ka Liiva poest läbi. Kahtlemata ei jõua nii kiiresti kõiki tooteid välja panna, mis seal eest ära ostetakse. Meil on siin kasvuruumi ning sellest suvest me kindlasti õpime ja püüame kaupluses sees olevad probleemid likvideerida.”

Kitsaskohaks on kujunenud parkla, kus on vaid 17 kohta. Koov märkis, et mõni mees sõidab oma auto ninaga vastu poe akent ning teeb teistele inimestele väljumise raskeks ja keeruliseks. Probleemi on arutatud nii vallavalitsuse kui ka kohaliku konstaabliga, kuid väga head lahendust pole seni leitud.

Parkimisvõimalused paranevad kahe järgmise kuu jooksul. Kolme nädala pärast hakkab Klotoid vana hoonet lammutama ja hiljemalt oktoobri keskel peaks valmis olema parkla, kuhu tuleb täiendavalt 44 kohta pluss kaks kohta autobussidele. Lisaks avatakse kõrvalhoones avalik WC.