Kuressaare haigla sünnitusosakonna vastutav ämmaemand Mari-Liis Aus on hea näide sellest, kuidas nimi võib inimese olemusega kenasti kokku kõlada. Loomult aus ja otsekohene, on temas samas pulbitsemas ka hästi arenenud huumorisoon ning range pealispinna alt tuleb vajadusel esile pehmem pool, mis aitab naistel uusi väikesi kodanikke ilmale tuua. Hoiab kätt, juhendab ja hoolitseb, et beebid võimal...