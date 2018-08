Öiste fantaasiate mäng XXIV Kuressaare Kammermuusika Päevade lõppkontserdil

Täna 4. augustil kell 19 toimub Kuressaare Kultuurikeskuses XXIV Kuressaare Kammermuusika Päevade finaalkontsert, mille läbivaks teemaks on öö. Laval on meie kodumaa tippsolistidest koosnev orkester Eesti Sinfonietta, kelle õhtuse kontserdi programm annab kauni ja värvika ülevaate erinevate ajastute heliloojate loomingust, mille kirjutamist on inspireerinud öö. Kuulata saab nö tõelisi “ööhitte”, muuhulgas ka kõikidele tuntud ja armastatud “Väikest öömuusikat” W.A.Mozarti meistriteoste hulgast ja G.Gershwini “Hällilaulu” keelpillidele, ent samuti Eesti esiettekannet 1957. aastal sündinud Läti helilooja Arturs Maskats´i teosest “Südaöö Riias”, travestialikku heliteost Woody Alleni komöödiast “Südaöö Pariisis”. Orkestri seekordseteks solistideks on artistid Karl-Johann Lattikas vibrafonil, Soome tšellist Jarkko Ensio Launonen, kodu- ja välismaal tuntud ja hinnatud viiuldaja Maano Männi ja Hiina-Saksamaa päritolu, juba lapseeas muusikamaailmas kuulsust kogunud noor pianist Haiou Zhang, kelle esituses kõlab W.A.Mozarti kuulus klaverikontsert nr 12 A-duur.

Eesti Sinfonietta on oodatud paljudes maailma kuulsaimates esinemispaikades. Nende kontserdid mis alati on tuntud oma põneva kavavaliku ja ülesehituse poolest, on viinud neid reisidele, mille käigus on esinetud nii Viini Musikvereinis kui Amsterdami Concertgebouw´s. Nende mäng on kõlanud arvukatel muusikafestivalidel ja kontserdisarjade raames: nii Kölnis kui Peterburis, Ars Musica Belgia festivalil kui ka näiteks Romagna festivalil Itaalias. Kontserdireisid on viinud selle suurepärase ja eriilmelise koosseisu lisaks kodumaisele Eestile ka väga paljudesse teistesse riikidesse Euroopast kuni Lõuna-Ameerikani välja.

Kristi Hinsberg

XXIV Kuressaare Kammermuusika Päevade pressiesindaja