Järise külas läks neljapäeval heinamaa põlema. Traktor koos heinatööriistadega oli põllul, kuid õnneks hävisid tules ainult heinavaalud. Eile põles heinamaa samas Mustjala piirkonnas Silla külas.

Järisel hoidis halvimast ära õnnetusse sattunud traktoristi kiire ja õige tegutsemine – teade häirekeskusesse ning külarahva appikutsumine. Tänu inimeste kiirele tegutsemisele jäid tulest puutumata nii traktor kui ka ohtlikult lähedal asunud männimets.

Päästjate kogemuste põhjal on heinamaa põlengu põhjustajaid tavaliselt kaks: esiteks heinavaalutaja pii kiviga kokkupuutumisel lennanud säde ja teiseks traktori summutist lennanud säde. Loomulikult võib põlengu põhjustada ka heinamaal suitsetamine, kuid heaperemehelikult käituv peremees oma heinamaal teadlikult seda ei tee.

Veel üks võimalik põhjus on heinatööriistade võllide ümber keerdunud hein, mis pika töötamise jooksul kuumenemise tõttu sütib. Nii kuumade ilmadega, nagu meil Eestis on olnud, ei ole ka see versioon sugugi välistatud.

Kuidas ohutult käituda?

Mida teha, et heinamaal tulekahju ei tekiks? Hoia masin puhtana. Väljalaskekollektorile ladestunud tolm või hein võivad süttida juba ainuüksi traktori käivitamisel või maha pudenedes süüdata heina või ka turba. Kindlasti on oluline puhastada masin ka võllide ümbert. Teine ohutust suurendav tegevus on töö ajal ümbruse jälgimine. Kaaruti või heinakoguri pii alt tuleva sädeme puhul ei aita muu, kui olla väga tähelepanelik, et tuli võimalikult vara avastada.

Üks kaval võte vaalude põlemise vastu on vaalude katkestamine – nii katkestad ka tule leviku. Kui on teada, et traktor ei ole tehniliselt nii heas seisus, et ei loobiks summutist vahel sädemeid, siis peaks heinamaal ja ka mujal kuival ajal kasutama lisaks veel ka sädemepüüdjat.

Tulekustutist on abi vaid siis, kui see traktoris olemas on ja seda ka kasutada osatakse. Kindlasti tuleb seda kasutada juba siis, kui tulekahju ei ole veel liialt suureks paisunud. 1 kg tulekustutist piisab väga väikese tulekahju korral, kuid soovitan traktoris koht leida 6-kilogrammisele kustutile.

Kutsu kohe abi!



Mida varem abi kutsuda, seda varem päästjad või vabatahtlikud päästjad kohale jõuavad. Vahel püütakse ise tulega hakkama saada ja abi kutsutakse alles 10 minuti pärast. Selleks ajaks on tuli aga lootusetult käest läinud. Kahjud ja kulud ainult suurenevad, kui abi kutsumisega venitada.

Ise kustutamisel pööra tähelepanu sellele, kas su tervis talub seda koormust, mis kustutustöödel välja panna tuleb. Riski tervisele suurendavad ka kuumus ja suits. Järise tulekahjus sai peremees kustutades ka veidi põletada, kuid õnneks mitte nii palju, et oleks kiirabi vaja läinud.

Heinaaeg on küll juba läbi saamas, aga samad ohud jäävad ka teisi maastikusõidukeid varitsema. Ka ATV-dega sõitjatele üks hoiatus. Turbasel pinnasel ja heinamaadel sõitmisel koguneb tolm summutile, süttib seal kuumusest ja selle hõõguva tolmu mahapudenemisel süttib ka pinnas. Seetõttu soovitame praegusel tuleohtlikul ajal mitte sõita ATV-de ja teiste sõidukitega turbasel või muul kergesti süttival pinnasel.

Margus Lindmäe

Lääne päästekeskuse Saaremaa päästepiirkonna juhataja