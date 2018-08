RETROGALERII: Poed ja müüjad pool sajandit tagasi

Fotod on teinud ETKVL-is autojuhina töötanud Endel Tilling, kes hobifotograafina pildistas sadu fotosid, muu hulgas jäid tema objektiivi ette ka tollal Saare- ja Muhumaal töötanud müüjad ja teised kaubandustöötajad. Fotod Endel Tilling / Mare Porsi erakogu.



Suvisest kaubandusest



Tänavu on tunduvalt rohkem kui möödunud aastal müüdud jäätist. Seda toodi seni Tallinnast, kuid valimiste päevaks andis ka kohalik piimakombinaat maakooperatiividele esimese partii jäätist. Lähematel päevadel hakatakse sellega varustama kogu linna. Seejuures sooviksime, et jäätisepakend oleks ilusam. Ostja tahab maitsmisrõõmu kõrval ka silmarõõmu.

Kui piimakombinaat hakkab pidevalt jäätist valmistama, siis saab jäätist serveerida ka sööklas “Võit”, kohvikus “Turist” ja restoranis. Laupäeviti tehakse sööklas ja restoranis esimene partii külma suppi. Samuti pikendatakse sel päeval sööklate lahtioleku aega. Paranema peaks ka limonaadi kvaliteet. Senine vesi, mida kasutati, oli halb. Nüüd käivad trassitööd ja tööstus lülitatakse linna veesüsteemi.

Edasi – suveks pikendati kaupluse “Edu” lahtioleku aegu. Samuti pandi mitmes kaupluses (nr 10, “Start” ja kulinaaria) juurde müüja. Kaupluses “Lossi” lõpetatakse selles kuus remont ja see avatakse arvatavasti 1. juulil. Remonditakse ka endist piimakauplust. Kui see valmis saab, tuuakse siia ajutiselt lihakauplus, mis omakorda läheb remonti.

Mäebel, Nasval, Eiklas ja Tiirimetsas suurendati samuti kauplusemüüjate arvu. Veel on uudiseks, et varsti kuulutatakse Kingissepa Tarbijate Kooperatiivi initsiatiivil välja konkurss Kaali kauplus-söökla individuaalprojektile. See peaks tulema igati moodne ja kaunis ehitis 50–60 kohaga ja rõduga. Meie tarbijate kooperatiiv pani välja esimese auhinnana 200 rubla.

Nagu ikka alati kaubandusala töötajate kokkutulekul, nii tehti ka nüüd juttu uuest kaubamajast. Kui see ainult kiiremini valmiks! Siis laheneks ühe hoobiga ruumide küsimus, paraneks toitude kvaliteet ja mis peaasi – saaks mõelda kaadrile.

Praegu annab eriti valusalt tunda töötajate vähesus. Praegune kaubanduskool on liiga väike –ruumide kitsikuse tõttu saab õppetööst osa võtta ainult 16 inimest. Kaubamaja valmimisel aga võiks söökla “Võit” baasil avada kooli 30 õpilasele. Ja edaspidi saaks hakata mõtlema ka rannakohviku ehitamisele.

L. Holst, Kommunismiehitaja juunis 1968