Salme vabatahtlikud said metsakustutusauto

Salme vabatahtlikud päästjad said endale Kihelkonnalt GAZ-66 metsakustutusauto, millega loodetakse pärast mõningast sättimist olla vajadusel valmis metsas ja maastikul toimetamiseks.



Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe ütles, et riik loobub metsakustutusautodest ja jagab neid vabatahtlikele, kus on ka nende mõistlik koht.

“Metsakustutusega ei ole nii kiire kui elupäästmisega ja kolm minutit hiljem kohalejõudmine ei tähenda suurt midagi,” lausus ta. “Metsakustutamise võimekus ei vaja ka nii suurt professionaalsust, et iga päev peab selle asja sees olema. Need harva väljasõitvad autod võivad olla vabatahtlike käes ja tõsta sealset initsiatiivi.” Lindmäe sõnul jätab riik endale kiirreageerimise võimekuse, aga ka valmiduse metsakustuseks alles. “Plaanitakse, et metsakustutuse vahendid on autol haakega järel,” selgitas ta.

Samas lisas Margus Lindmäe, et kui Kihelkonnal on vaja metsa kustutada, siis kaasatakse vabatahtlikke ning lähemad on Karalas, Mustjalas ja Salmel. “Aga seda, et Kihelkonna piirkonda ei satuks näiteks Pihtla mehed, muidugi välistada ei saa, oleneb sündmuse suurusest,” tõdes ta.

Fotol koos autoga vabatahtlik päästja Raul Mölder.