VASTUKAJA: Kuidas saab nii loomi pidada?

Samal teemal: “Uurimine Sutteri lammaste kadumisse selgust ei toonud”, SH 1.08.2018



Mõtlesin, et hoian ennast eemale, aga enam ei saa lihtsalt suud pidada. Mulle ei mahu pähe, kuidas mandrihärra tohib niimoodi loomi pidada? Kas kontrollid seal üldse ei käi või pole neil silmi peas?

Praegu on põuane suvi ja loomasööta talveks koguda keeruline. Ma loodan, et Ökokülal ei ole praegu nii, nagu oli 2016. aasta juulikuus. Mehed jahutasid ennast keset tööpäeva farmi õues ja kui küsisin, miks te päise päeva ajal heinamaal heina ei tee, vastati, et pole kütust.

Arved olla maksmata olnud. Liikusin veidi ringi ja alles kella 1 paiku päeval nägin Kogula teel kütuseautot tulemas. Härra loeb raha, härral ei ole kütet, mille eest heina teha! Ta vist ei tea, et loom tahab süüa ka. Kui kütet ei ole, ei saa heina teha ja mehed passivad niisama. Kuidas sa loomi siis üle talve pead?

Kui nad muidugi juba enne nälga ei sure. Alles nüüd käis üks mandrimees Kuusnõmmes telkimas ja käis naabrinaisele rääkimas, et karjamaal puha lambakorjused. Nälga surnud!

Või siis see jutt, et Loonalaidus suured loomad juba mitu aastat järjest! Ma ise olen kolhoosi ajal tegelenud loomade veoga, kevadel Eldale, sealt laidu ja sügisel jälle tagasi. Nüüd selgub, et hoitakse neid aasta ringi seal. Mida nad talvel söövad? Kui see pole loomapiinamine, mis see siis on?

Möödunud aastal läksin meie vethärra Jürissoniga nii raksu, mina ajan oma õigust, tema raiub, et tal on õigus. Ökokülal oli kolm suurt pulli lepavõsas, midagi süüa polnud. Teedevalitsus niitis teeääri, heinavaalud oli tee ääres, viisin pullidele iga õhtu natuke nosimist. Süda oli hale lihtsalt. Kui härra vetile kaebama läksin, tegi mind päris lolliks. Et neil oli seal võsas süüa küll.

Selliseid lollisid ei tohi loomapidamise juurde mitte lubada.

Autori nimi toimetusele teada