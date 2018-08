ANVAR JA MERIKE TÕNSAU MÄNNITUKA KODU

Üsna Kaarma kiriku külje all, männimetsa vilus ongi Männituka. Nagu üks väike külake, kuhu mahub ära hulk hooneid: Anvari ja Merikese kodu, Anvari vanemate ehitatud maja ja kõige uuem ehitis – mullu aasta lõpus valminud villa Männituka. Villa ootab aastaringselt külalisi, kel himu rahu ja metsavaikuse järele.



Tegelikult on nii edukalt toimiva turismiobjekti kui ka tavapärase elukoha valikul olulised kolm kõige tähtsamat tingimust – asukoht, asukoht ja asukoht. Männituka on linnale mõnusalt lähedal ja piisavalt kaugel, et tunda end siin piisavalt privaatselt ja turvaliselt.

Anvar teab rääkida, et tema vanemad hakkasid siia maja ehitama eelmise sajandi kaheksakümnendail. Kunagi olnud just selle koha peal kooli staadion. Aia taha jäi kiriku park.

Noore pererahva elamu on üles ja ümber ehitatud – üllatus-üllatus – vanast laudast. “Maja on mahult jäänud samaks, ainult sisu oleme muutnud. Majale on juurde ehitatud garaaž ja avar klaasseintega eeskoda, mis on saanud majavalvurite Jackie ja Wifi pesaks. Vanasti olid hoone ühes otsas loomad, keskel oli köök ehk olmeruumid ja meie praeguse magamistoa koha peal oli garaaž,” meenutab Anvar. “Siin, kus on nüüd meie elutuba, olid kunagi pullid ja muude pudulojuste aedikud.” Köök ongi jäänud samale kohale, mõistagi uuendatud sisu ja vormiga. Köögisisustus on Kasesalu OÜ looming.

Tumedaks värvitud vanad laetalad on lisaks oma peamiselt kandvale rollile ka äärmiselt dekoratiivsed.

Merike näitab Oma Kodule tähelepanuväärset kunstiteost, millele on oma värvikad käejäljed jätnud perel külas käinud lähedased.

Villa saamislugu on üsnagi omapärane. Kõik sai alguse ideest ehitada väliköök. Ei teagi, kas kahjuks või õnneks, aga töö käigus ideed muutusid ja köögi asemel kerkis saun, kus oleks endal hea käia, kuhu sõpru kutsuda ja kus saaks neile ka öömaja pakkuda. “Idee kasvas kogu aeg!” meenutab Merike. Lõpptulemusena sündis väliköögi asemel hoopis tore külalistemaja, kuhu mahub ära kuus (pluss kaks lisavoodit) inimest. Pererahva jutust võib aru saada, et nad ise on selle metamorfoosi üle päris õnnelikud ja ega see väliköök ka ju tulemata jää. Krundil ruumi jagub – seda on pisut üle kolme hektari.

“Meie eesmärk ei olegi siia massiliselt külastajaid tuua, kui kuus kasvõi üksainus inimene tuleb, on ka tore,” arvab Anvar. Maja esialgse kavandi joonistasid Merike ja Anvar ise, ehituskõlbulikuks joonestas pererahva fantaasiad arhitekt Veiko Valge firmast MustValge Projekt OÜ.

Ehitustööd tegi aastaga ära Andrus Paju ja meistri kohta jagub pererahval vaid kiidusõnu. Kuigi väliköögi ehituseks kavandatud eelarve kasvas, arvab pererahvas, et tegu on ikkagi mõistliku investeeringuga. Kui juba teha, siis korralikult, et esimese remondini oleks võimalikult palju aega.

“Me tegime selle maja ju ikkagi endale, see ei ole mingi kolme notsukese maja, et tuul viib minema,” naerab Anvar.

Villa on maaküttel, saunaahju kütab ära kamin.

Nii villa kui ka pererahva elumaja sisetreppide metallosa meister on Aldo Lõhmus, kes on muide ka Leisi vabatahtliku päästekomando liige. Trepi puitdetailid on Kalmet Valge (Mitte see Kuressaare politseinik, vaid sama nimega puutöömees Koimla külast! – T. K.) kätetöö. Villa teise korruse siseviimistluses on kasutatud heledaks värvitud OSB-plaate. “Me ei tahtnud kipsplaati panna, OSB on vastupidavam,” selgitab peremees. Põrandal on naturaalne korkparkett.

Sisekujunduse kavandas Merike. “Mulle väga meeldib hall värv, mida nägite ka meie elumajas. Halli ei juleta palju kasutada, aga minu meelest on see väga stiilne, efektne ja samas rahulik. Läheb ilusasti kokku heleda puidu tooniga.” Hall, valge ja puidu erinevad toonid ongi domineeriv värvipalett nii elumaja kui ka villa sisekujunduses. Külalistemaja heledast puidust uksed, laed ja muud detailid on viimistletud saunalakiga. Põrandal on eaka puidu imitatsiooniga keraamilised plaadid, mis arvestades praktilisust on päris puidule hea alternatiiv.

Üleval on kolm magamistuba, alumisele korrusele jääb saun koos ees- ja pesuruumiga ning WC. Samuti elutuba ja avar köök, mille pea seinasuurusest aknast avaneb imeline vaade männimetsale. Akende ja uste lahenduse meister on Kingli Grupp OÜ. “Tahtsime, et oleks valgust ja vabadust,” ütleb Anvar.

Siia mändide alla sobiks ka Saaremaa ainus karu jalutama… Paraku polevat mõmmik siiakanti veel sattunud. Usun, et talle siin meeldiks, kui ehk vaid pere kaks neljajalgset sõpra välja arvata. Kogu meie ringkäiku saadavad Jackie ja Wifi, kes võõra jaoks äravahetamiseni sarnase välimuse peale vaatamata on tegelikult ema ja poeg. Ema on ehk pisut parema isuga… Männituka meeldib neilegi.

Vaata ka: www.booking.com/hotel/ee/mannituka-villa.et.html

Pildid MAANUS MASING, ERAKOGU