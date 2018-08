BC Hundid tänavu Eesti liigas ei mängi

Eelmisel hooajal Eesti meeste korvpallimeistrivõistlustel esiliigast välja langenud BC Hundid loobus teises liigas mängimisest. BC Hundid klubina jätkab tegevust.



Klubi juhatus annab pressiteate vahendusel teada, et teise liigasse langemine oli kõigi jaoks suur pettumus – nii mängijate, treenerite, sponsorite, poolehoidjate kui ka klubi juhatuse jaoks.

Viimase kolme kuu jooksul on BC Hundid juhatus aktiivselt otsinud võimalusi ja ka motivatsiooni jätkamaks II liigas. Ei välistatud ka seda, et tekib võimalus jätkata I liigas, kuid eelmise nädala lõpus see lootus kustus.

Eesti klubikorvpalli maastikul on praegu toimumas mitmeid muudatusi ning valitseb ka segadust ja infopuudust. Meeskondade komplekteerimine on raskem kui kunagi varem. Seetõttu langetati klubi juhatuse koosolekul raske otsus, et 2018/2019 hooajal ei osale BC Hundid Eesti korvpalliliidu korraldatavates liigades.