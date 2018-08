Denis Losnikov hakkab mängima Rakveres

Viimased viis hooaega Selver Tallinna meeskonnas mänginud Denis Losnikov liitus Rakvere Võrkpalliklubiga.



“Ega väga pakkumisi ei tulnudki,” tunnistas 24-aastane ja 196 cm pikkune Denis Losnikov, kelle sõnul tundsidki tema vastu huvi ainult Rakvere ja Selver.

“Olen Selveris mänginud juba viis aastat ja mõtlesin, et oleks vaja teha väike keskkonnamuutus. Vaatame, kuidas asjad teistes klubides käivad, ja uutmoodi kogemus tuleb ikka kasuks,” leidis ta.

Kui viimased aastad on Denis Losnikov mänginud libero positsioonil, siis oma kohta Rakvere meeskonnas ta veel päris hästi ei teagi.

“Otseselt juttu pole olnud, mis positsiooni mängima hakkan, lihtsalt on mainitud, et võetakse nurka,” lausus ta. “Sooviks uuesti nurgaründaja vaistu üles leida. Raske saab see olema, aga eks peab ise ka pingutama.”