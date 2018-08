Indrek Kajupank jätkab AVIS Utilitases Raplas

Mõni aeg tagasi hirmutasid Rapla korvpallimeeskonna fänne jutud, et viis ja pool hooaega Raplas mänginud Indrek Kajupanka jahib ka Pärnu klubi. Nüüd on selge, et sellest pakkumisest meeskonna kapten loobus ja jätkab korvpallipealinnas Raplas.



Meeskonna mänedžer Jaak Karp ütles, et Indrek Kajupanga võimalikust jätkamisest Raplas on mitmes kohas juttu olnud, kuid nüüd on klubil võimalik seda ametlikult kinnitada.

“Mina isiklikult loodan, et meie meeskonna särk on ainus, mida ta Eestis mängides kannab, ta lihtsalt tundub niivõrd loomuliku osana meie klubist ja kogukonnast,” lausus ta.

Indrek Kajupank tunnistas, et uurimisi oli mitmelt poolt, aga konkreetne oli ainult Pärnu. “Eesti mõistes ei pidanud ma palju mõtlema, et Raplasse edasi jääda,” lausus ta. “Ei näe pointi, miks peaks Eestis linna vahetama. Raplas on mul kõik tingimused olemas, mind on siin hästi vastu võetud, elukaaslasel on töökoht, lapsel on hea lasteaed ja Rapla meeskond on igati konkurentsivõimeline.”

Kokku on Indrek Kajupank esindanud Rapla korvpallimeeskonda 206 ametlikus mängus, millest viimase hooaja 36 mängu keskmine statistika oli 28,07 minutit, 11,8 punkti ja 3,8 lauapalli. “Kuna eelmine hooaeg oli suhteliselt raske, siis sel aastal tahaks paremini,” märkis Kajupank. “Kui tuleb Eesti-Läti ühisliiga, siis ei saa kordagi jalga sirgeks lasta, sest tuleb sportlik ja vihane liiga. Kui tahame pildis olla, siis tuleb endast iga mäng maksimum anda.”

Eelmise aasta suvel käis Indrek Kajupank valu teinud jalaga operatsioonil, nüüd tõdeb ta, et sellest on kasu olnud ja jalg enam tunda ei anna. Ettevalmistus hooajaks on juba käimas ja augustist on Rapla meeskonnal trennid kaks korda päevas. “Tõsine töö käib,” tõdes Kajupank.