Kalurite päev sai vallalt 9500 eurot toetust

Saarte Traallaevade Omanike Ühingu Mõntus korraldatud kalurite päeva toetuseks andiski Saaremaa vald 9500 eurot, nagu korraldaja küsis. 3000 eurot andis vallavalitsus toetust ja 6500 euro ulatuses tasus esitatud arve, teatas vallavalitsuse meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu.



Ürituse korraldustoimkonna juht Mart Undrest on varem öelnud Saarte Häälele, et kalurite päeva eelarve on palju suurem ja koosneb kümnetest asjadest, nagu esinejate tasud, nende majutus, helitehnika, lavad, telgid, turvateenistus, inventari rent ja palju muud. Undresti sõnul oli üritusel lisaks Saarte Kalandusele, kes eraldas neile 7500 eurot, veel seitse-kaheksa rahastajat.

Kalurite päev toimus 14. juulil Mõntus tasuta üritusena kõikidele soovijatele.