Kuressaare tähtsaim kiviaed saab uueks

Kuressaare keskplatsi uuendamise käigus saab korda tehtud ka üle paarisaja aasta vanune Tallinna tn 9 maja ees asuv kiviaia jupp, mille peal küllap iga Kuressaare jõnglane korra oma elus turninud on.



Saarte Hääle maja ees asuvast rõdust mõlemale poole kulgeva äärise parandab Marek Paja Beth-El OÜ-st, kes selle tööga eile algust tegi.

50–60-kiloseid kivisid aiast välja võttes ja autokasti ladudes tunnistas Paja, et tema arust on see küll linna tähtsaim kiviaed. ”Ikkagi keskväljakul ja kõigile teada. Ma isegi poisikesena siin turninud,” rääkis ta. Kuigi kaldega ehitis ei paista väga klassikalise kiviaia moodi, näitas Paja, et tegemist on ikkagi tavalise aia stiilis rajatisega. On vundament, kaks rida kive ja aia sees täitematerjal. Peal dolomiidist plaadid.

”Tegelikult on see omadega ikka läbi,” andis mees aiale hinnangu. Nüüd võtab ta aia lahti ja eemaldab katkised kivid. Kasutuskõlblikud puhastab ja peseb ning sätib äravajunud aia sirgele joonele. Katkiste kivide asemele teeb kiviraidur Volli Sai uued. ”Umbes pooled kivid lähevad vahetusse,” arvas Paja, kes töötab projekti järgi. Kui alguses on uued ja vanad kivid koos üsna kirju vaatepilt, siis teeb ilm kividega Paja sõnul mõne aastaga oma töö ja värv muutub ühtlaseks. Ta lisas, et nägi sellist asja Laurentiuse kiriku aia taastamisel. Viimase suurema tööna on Marek Paja teinud Sadamaaida fassaadi.

18. sajandi lõpust pärit aia sammastega osa ta ei puutu, see on tehtud hilisemal ajal ja püsib kenasti.