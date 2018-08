POLITSEI: liiklusõnnetuste arv Saaremaal teeb muret

Läinud nädala jooksul registreeriti Saare maakonnas kokku 123 korrarikkumise teadet, millega politseinikel tuli tegeleda. Jaoskonda toimetati Kuressaare politseijaoskonna arestimaja juhi Aare Alliku sõnul seitse inimest, kainenema jäeti neist kaks.



Allik tõdes, et suvelõpuperioodil on maakonnapolitsei peamine töö liiklusjärelevalve. “Sarnaselt teiste Eesti piirkondadega on Saaremaa liiklusõnnetuste arv murettekitav,” tunnistas Allik. Kui võrrelda kolme aastat alates 2016. aastast, on kasvamas just nende liiklusõnnetuste arv, milles inimesed on vigastada saanud, tähendas arestimaja juht.

Kui 2016. aastal juhtus 16 liiklusõnnetust ja 2017. aastal 24 õnnetust, siis tänaseks on liiklusõnnetusi Saaremaal olnud juba 27. Seejuures on tegemist selliste õnnetustega, kus inimesed on ka vigastada saanud. Vigastatute koguarv on sellel aastal juba 32, lisaks on liikluses hukkunud kolm inimest.

Läinud kolmapäeva hommikul kella seitsme ajal juhtus liiklusõnnetus Kangruselja külas, kus sõiduauto juht ei märganud Kangruselja ja Sandla tee ristmikul tiheda udu tõttu ristmikku ning sõitis otse teelt välja vastu maja. Kuna kahju saajatest kinnistu omanik ja sõiduauto juht olid juhtumi põhjuste osas ühte meelt, sõlmiti kohapeal kokkulepped ning politsei osalust sündmuse lahendamiseks ei olnud vajagi, rääkis Allik.

“Samal päeval, küll juba õhtul kella 11 ajal oli järgmine liiklusõnnetus Kuressaare–Kuivastu maanteel Orissaare ristmiku piirkonnas, kus toimus kokkupõrge ootamatult teele ilmunud metskitse ja sõiduauto vahel,” kõneles Aare Allik. Inimesed selles juhtumis õnneks vigastada ei saanud.

Kokku oli eelmisel nädalal maakonnas neli sarnast liiklusõnnetust, milles metsloomad vigastada said või hukkusid. Inimesed jäid kõigis juhtumites õnneks terveks.

Samuti andis politsei teada, et politseijaoskonda on toodud tahvelarvuti Samsung. “Kellel selline seade kadunud, siis tasub pöörduda politseijaoskonda,” soovitas Allik.